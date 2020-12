“Songs From Home”, l’éloquent album solo de Fred Hersch

Publié le 30 décembre 2020 à 10:19 par Catherine Carette

Le géant discret du jazz a enregistré un nouveau disque pour rendre les gens heureux.

Le pianiste et compositeur Fred Hersch fêtait son soixante - cinquième anniversaire en quarantaine avec un nouvel album solo enregistré sur le Steinway de sa maison de Pennsylvanie . Chaque jour pendant presque deux mois de confinement, il proposait des performances sur Facebook . L'expérience a inspiré son nouvel album solo Songs From Home conçu dans la sérénité de la campagne pour répondre au bouleversement extérieur .

Au début, je pense que c'était une façon pour moi de me dire que je n’étais pas impuissant . J'avais besoin de me rappeler que la musique continuera et que je pourrai continuer à jouer du piano pour les gens, même si c'est d'une nouvelle manière .

Dix titres ( majoritairement de reprises ) riches en harmonie, comme cette revisite de When I'm Sixty Four de John Lennon et Paul McCartney que Hersch joue en stride, Wichita Lineman de Jimmy Webb, Get Out of Town de Cole Porter ou encore le très beau thème de Joni Mitchell, All I Want .

C'est une sorte d’album de comfort food, avec un peu de trucs durs là - dedans aussi . Je ne voulais pas faire un disque facile à écouter, mais je voulais jouer de la musique qui rendrait les gens heureux .

Il y a tout juste un an, Fred Hersch qui a sorti plus de quarante albums en tant que leader, fêtait dans nos studios les 10 ans de son trio culte avec le bassiste John Hébert et le batteur Eric McPherson . L'éminent compositeur, chef - d'orchestre et aussi professeur, au style bien singulier, figure parmi les accompagnateurs de chanteurs les plus renommés du jazz, offrant un soutien désintéressé et intime . Son talent artistique impressionne également en solo, en duo ou accompagné d'un orchestre . Avec quinze nominations aux Grammy Awards, Hersch est un improvisateur vénéré, proclamé "légende vivante" par The New Yorker .

L'album Songs From Home est sorti le 11 décembre sur le label Palmetto Records / L’Autre Distribution

