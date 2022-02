Somi perpétue l'héritage de Miriam Makeba

Publié le 31 janvier 2022 à 15:21 par Guillaume Schnee

La compositrice et chanteuse soul jazz célèbre l'œuvre musicale et militante de l'artiste sud-africaine et invite Angelique Kidjo, Seun Kuti ou Gregory Porter.

Née en Illinois de parents immigrés du Rwanda et de l’Ouganda, Laura Audrey Kabasomi « Somi » Kakoma a passé une bonne partie de sa jeunesse en Zambie puis dans plusieurs pays d'Afrique avant de revenir aux Etats Unis. Reconnue à la fois dans ses rôles d’artiste et d’intellectuelle, Somi explore telle une anthropologue, les contributions culturelles et politiques du continent africain et de ses diasporas à travers le monde comme sur ses albums The Lagos Music Salon ou Petite Afrique.

Après avoir été nominée l'an dernier aux Grammy Awards pour Holy Room: Live at Alte Oper with Frankfurt Radio Big Band, la chanteuse rend hommage à "Mama Afrika" sur l'album Zenzile: The Reimagination of Miriam Makeba en se réappropriant avec élégance et modernité son répertoire :

En exil pendant des décennies, Zenzile Makeba Qgwashu Nguvama a été l'esprit d'un continent et la voix des droits civiques, de la lutte contre l'apartheid et l'injustice sociale. Somi honore aujourd'hui la musique et le courage de l'artiste sud-africaine qui nous a quittés en 2008. Un hommage pour lequel elle a réuni des musiciens d'Afrique du Sud comme le groupe vocal Ladysmith Black Mambazo, l'auteur-compositeur-interprète Msaki, le chanteur Thandiswa Mazwai et le pianiste-compositeur de jazz Nduduzo Makhathini. Somi s'est aussi entourée d'artistes activistes comme le chanteur américain Gregory Porter, le musicien nigérian Seun Kuti ou la diva béninoise Angelique Kidjo.

"Cet album est ma tentative d'honorer la voix d'une femme africaine qui a inévitablement guidé mon propre voyage et celui d'innombrables autres artistes africains. Bref, je lui devais. Nous lui devons tous" confie Somi qui a aussi produit, Dreaming Zenzile, une pièce théâtrale et musicale basée sur la vie de Makeba sous la direction de Lileanna Blain-Cruz.

