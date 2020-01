"Soley" l'espoir lumineux de Grégory Privat

Publié le 22 janvier 2020 à 13:43 par FIP.fr

Le pianiste présente en trio son cinquième album où jazz, pop, musiques caribéennes et électroniques se mêlent pour la première fois à la voix de l'artiste martiniquais.

Trois ans après Family Tree, c'est à nouveau en trio que le pianiste présente son nouvel album toujours accompagné du batteur Tilo Bertholo et cette fois du contrebassiste Chris Jennings . Les trois expérimentateurs et voyageurs sonores donnent vie à cette exaltante collection de 15 titres originaux dédiés à une lumière porteuse d'espoir . Soley, c'est bien sûr le soleil en créole mais c'est aussi un concept de ce que représente la musique pour Grégory Privat : "Spirituality, Optimism, Light and Energy Coming To You" .

Sur ce conte musical intemporel, le swing traditionnel s'accorde élégamment au groove, à la pop et aux boucles électros entêtantes, le chant aérien flotte sur les mélodies lancinantes ou joueuses du pianiste, les polyrythmies afro - antillaises se déchaînent puis se font douceurs tandis que Grégory Privat multiplie les atmosphères en alternant subtilement piano et synthés . Ici l'énergie libératrice et les ballades poétiques s'envolent parfois vers l'orient . Oui le soleil et l'émotion sont partout dans la musique aux mille couleurs de ce spiritual - jazz contemporain et universel .

Grégory Privat est en concert :

les 27 et 28 janvier au Duc des Lombards à Paris

le 21 avril au New Morning à Paris