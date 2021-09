"So Predictable", l'album narratif d'Étienne Guéreau

Publié le 13 septembre 2021 à 11:00 par FIP.fr

Le pianiste sublime ses compositions, en osmose avec Gautier Garrigue et Marc Buronfosse.

So Predictable réunit pour la première fois Étienne Guéreau au piano et à la composition, Marc Buronfosse à la contrebasse et Gautier Garrigue à la batterie . Romancier, nouvelliste, fondateur du site Piano Jazz Concept, Étienne Guéreau aime raconter des histoires . So Predictable évoque ces moments magiques où le prévisible s'efface devant l’imprévu . À chaque morceau correspond un portrait d’un personnage avec ses ambivalences, ses doutes, ses erreurs, sa transformation .

Excepté Beautiful Love de Victor Young, Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, Nature Boy d'Eden Ahbez et Étienne de Guesh Patti et Vincent Bruley, les morceaux de So Predictable sont signés du pianiste qui sait à merveille métisser les couleurs harmoniques et interpeller l’auditeur . Comme le précise le pianiste Bojan Z, les compositions sont complexes et néanmoins mélodiques .

Une connaissance profonde de l'harmonie, des propositions rythmiques habiles, un sens de l'espace, un toucher très précis et personnel et un son de trio original . Enjoy ! Bojan Z

De formation classique, Étienne Guéreau a étudié auprès de Bernard Maury dont il a pris la succession au sein de la Bill Evans Piano Academy . Son jeu et sa maîtrise de l’harmonie ont notamment été salués par Enrico Pieranunzi ou Richard Galliano . Membre de plusieurs formations comme le Bojan Z Quartet, le Stéphane Guillaume Quartet, le Gueorgui Kornazov Quintet, etc … . Il dirige aussi ses propres groupes dont le Sounds Quartet avec Benjamin Moussay, Jean - Charles Richard et Antoine Banville, et le groupe ÆGN . Romancier et auteur d’ouvrages techniques, il a publié En Harmonie aux éditions Outre Mesure et Jazz Theory & Workbook aux éditions Hal Leonard .

Étienne Guéreau - Photo de Patrick Gentier

L’album So Predictable enregistré et mixé au studio de Meudon est sorti le 3 septembre chez Arts Culture Europe .

