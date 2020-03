John McLaughlin offre son nouvel album en libre écoute

Publié le 18 mars 2020 à 16:00 par Catherine Carette

Le guitariste et ses amis Shankar Mahadevan et Zakir Hussain viennent de mettre en ligne "Is That So?", un disque à écouter gratuitement avant sa sortie fin avril.

Le fondateur du Mahavishnu Orchestra, de Shakti ou encore de son groupe de fusion actuel The 4th Dimension, a traversé les courants et multiplié les expérimentations musicales avec une ferveur remarquable . On a aimé John McLaughlin aimé aux côtés de Jimi Hendrix, Jimmy Page, John Paul Jones, Miles Davis, Al Di Meola, Paco de Lucia, The Trio, les Rolling Stones, Tony Williams, Carlos Santana et tant d'autres . A 78 ans et en cette période inédite, il souhaite partager ses émotions à travers la musique et offre à toutes et à tous un temps paisible . Place donc à l'évasion ou au recueillement :

Compte tenu de la situation actuelle dans le monde entier avec le Coronavirus et le fait que nous sommes obligés de passer plus de temps à la maison, nous aimerions offrir à nos amis le téléchargement gratuit du nouvel album Is That So? jusqu'à la fin avril 2020 . Profitez de la musique et restez heureux et en bonne santé !

Cet album est le fruit d'un long travail du guitariste, du compositeur et chanteur indien Shankar Mahadevan et du maître du tabla Zakir Hussain . Ici, le guitariste a connecté sa guitare à un ordinateur pour utiliser des ondes sinusoïdales, des oscillateurs et des filtres . Ce nouveau concept qui marie les cultures musicales d'Orient et d'Occident, nous embarque vers des contrées inhabituelles et fascinantes .