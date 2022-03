"Sit-In", le manifeste pacifiste de Jowee Omicil

Publié le 7 mars 2022 à 14:33 par Guillaume Schnee

Le poly-instrumentiste en appelle aux fantômes de tous ceux qui ont fait bouger les lignes, plaquant son éloge de l'engagement militant sur un groove lancinant.

D'origine haïtienne, né à Montréal et partageant sa vie entre Paris et New York, le souffleur et musicien Jowee BasH! Omicil brille depuis ses débuts avec son jazz nomade qui mêle les racines créoles au hip-hop, au gospel, à la soul et aux folklores du monde. Une musique aussi militante qu'innovante que le saxophoniste renouvelle au gré de ses rencontres (avec Guts, Kazy Lambist, Anissa Altmayer, le Big In Jazz Collective ou Napoleon Maddox & Sorg) et de ses propres projets solos. Après Y Pati en duo avec le pianiste Randy Kerber, le multi-instrumentiste dévoile Sit-In, un premier titre de son prochain album attendu à la rentrée.

Jowee Omicil, nous invite sur ce premier titre jazz hop à renouer avec une pratique populaire de lutte issue du mouvement des droits civiques des années 60, le Sit-In. « Asseyez-vous pour affirmer sereinement vos convictions pour le respect de l'égalité entre tous », en ces temps de tensions et de violences, BasH! nous invite de son slam posé à l'action pacifiste rappelant que les luttes d'hier sont toujours en cours.

Dans une vidéo en noir et blanc superbe, l'artiste invoque l'esprit de toutes celles et ceux qui ont milité avant nous; musiciens de jazz (Coltrane, Davis, Bird, Dolphy, Dizzie, Coleman, Monk), hommes politiques (Mandela, Malcom X, Sankara ou Toussaint Louverture) grandes chanteuses (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone ou la première contre-alto afro-américaine Marian Anderson), musiciens africains (Miriam Makeba, Fela ou Masekela), rappeurs (Nas, Tupac, Wyclef) ou l’écrivaine Toni Morrison. Sur Sit-In, Jowee OmiciL est accompagné de Randy Kerber aux claviers et au xylophone, Jonathan Jurion au piano, Delphine Langoff et Arnaud Dolmen à la batterie et Jendah Manga à la basse.

Jowee Omicil est en concert du 5 au 7 mai au Duc des Lombards à Paris.