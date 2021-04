Sans The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, la vie est foutue !

Publié le 19 avril 2021 à 11:02 par Catherine Carette

L'inénarrable orchestre sort "Dieu Poulet" un nouvel album fascinant et émouvant, attendu le 30 avril.

Puisque la fin du monde est proche on embarque dans l'arche des dix - huit énergumènes du Very Big Experimental Toubifri Orchestra, fondé en 2006 par le génial défunt meneur d'orchestre Grégoire Gensse dont les rêves étaient épinglés au ciel . Jazz, groove, funk, rock, chanson . . . tout se mêle avec une grande liberté, beaucoup de dingueries et de générosité dans les symphonies luxuriantes de l'orchestre mutant qui se fout de savoir jusqu'où il nous emmène :

Puisque l'heure du dernier slow arrive à grand pas ( . . . ) alors on invente des méthodes interdites . - VBETO

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Qu'ils soient en compagnie du trublion de la rime Loïc Lantoine où entre elles, eux, les joyeux artistes délurés, tantôt hystériques, tantôt poétiques, ont pour règle de porter leur musique savamment maîtrisées à ses extrêmes, pourvu que le cœur vibre . Les 10 titres de l'album ont été joués, chantés et réinventés sur scène, avant d'être sublimés dans cet opus hors - norme .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Prêts à faire la réouverture des dancefloors avec leurs euphoniums, flûtes, saxophones, trompettes, trombones, clarinettes, leur double - batterie, basse, claviers, vibraphone . . . ) , les Toubifri offrent leur belle mécanique à la démesure zappaïenne à qui veut bien plonger avec eux dans leurs histoires à dormir debout .

Si à 50 ans on n'a pas vu le Very Big Experimental Toubifri Orchestra, on a raté sa vie !

Dieu Poulet sort le 30 avril avec La Grande Expérimentale, "la maison" des expérimentations du VBETO .

Dieu Poulet - The Very Big Experimental Toubifri Orchestra

CONCERTS prévus :

2 mai 2021 - Les Subsistances, Lyon

8 mai 2021 - Jazz dans le Bocage ( 03 )

1 - 2 - 3 - 4 juin 2021 - Opéra de Lyon, centre - ville - LA BALADE DU TOUBIFRI

11 juin 2021 - Mi - Scène, Poligny ( 39 ) - LA BALADE DU TOUBIFRI

juin 2021 - Théâtre La Mouche, Saint Genis Laval ( 69 ) - LA BALADE DU TOUBIFRI

19 juin 2021 - Espace Paul Jargot, Crolles ( 38 )

5 septembre 2021 - Festival les Détours de Babel ( 38 )

à écouter aussi L'idylle de Loïc Lantoine et du Toubifri Orchestra