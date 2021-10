Robert Glasper invite D Smoke et Tiffany Gouché sur "Shine"

Publié le 7 octobre 2021 à 15:07 par Guillaume Schnee

Un an après "Better Than I Imagined", le pianiste et producteur jazz dévoile un nouveau titre de son album "Black Radio 3" attendu en 2022.

Passé maître dans l'art de plonger le discours jazz dans une fusion contemporaine de soul et de hip hop, le pianiste et producteur natif de Houston nous avait laissé l'an dernier avec son album collaboratif Dinner Party avant de lâcher au cœur de l'été le single Better Than I Imagined gravé avec Meshell Ndegeocello et H . E . R . annonciateur de son très attendu prochain album . Après une année à multiplier les collaborations en studio comme sur scène, la star de la planète néo - jazz, Robert Glasper, dévoile enfin un nouveau titre de l'album Black Radio 3, attendu en 2022 sur le label Loma Vista . Intitulé Shine, le titre est une ballade soulfull downtempo superbe sur laquelle le rappeur d'Inglewood D Smoke vient plaquer son flow, accompagné par le chant de sa cousine Tiffany Gouché :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



"J'étais tellement heureux de collaborer avec D Smoke sur cette chanson . Il est définitivement l'une des voix principales de la nouvelle génération de hip hop d'aujourd'hui . Il a les pieds plantés dans le sol de la vraie musique et vient d'une famille de musiciens et d'artistes incroyables" déclare Robert Glasper accompagné sur ce titre par ses complices Burniss Travis, Chris Dave, Isaiah Sharkey, DJ Jahi Sundance . Le pianiste et compositeur est en ce moment en résidence au Blue Note Jazz Club pour 33 nuits et 66 spectacles au Blue Note Jazz Club, tourne avec son groupe August Greene ( avec Common et Karriem Riggins ) et annonce des shows avec Meshell Ndegeocello et sa formation Dinner Party .