"In-Pulse 2", le joyeux voyage sans frontières de Xavier Desandre-Navarre

Publié le 12 février 2020 à 13:44

Le percussionniste aux mille couleurs nous embarque dans la seconde étape de son périple onirique, avec le pianiste Emil Spany, le saxophoniste-clarinettiste Stéphane Guillaume et le contrebassiste Stéphane Kerecki.

Six ans après In - Pulse, son premier album en tant que leader, nommé ainsi comme un clin d'oeil à la pulsation vitale qui l’habite et en hommage au label mythique Impulse, Xavier Desandre Navarre nous livre le tome 2 de ses aventures inspirées par ses périples aux quatre coins du globe . Sa connaissance des pulses ethniques ( en particulier des polyrythmies brésiliennes, riches en métissages ) et son langage musical passionné donne d'emblée une couleur chaude à sa musique .

Pour ce quartet de jazz acoustique, il s'est entouré de musiciens de haut - vol, tous trois leaders et sidemen recherchés . Le pianiste Emil Spanyi que l'on a pu voir aux côtés de Quincy Jones, Dave Samborn, Clark terry, Philippe Katherine ; Stéphane Guillaume aux saxophones et clarinette basse ( Claude Nougaro, Quincy Jones, Lucky Peterson, Baptiste Trotignon, Maria Schneider, Enrico Rava . . . ) et Stéphane Kerecki à la contrebasse compagnon de jeu de Daniel Humair, Edouard Ferlet, Airelle Besson, Emile Parisien, Josef Dumoulin . . .

A chaque composition de Xavier Desandre - Navarre ( qui sont au nombre de neuf ) se réfère des souvenirs de rencontres . Le répertoire s'étoffe de cinq titres signés des quatre musiciens et de Guinea, un thème du trompettiste Don Cherry, qui comme lui ne voulait pas être assigné à un genre musical déterminé .

Xavier Desandre-Navarre - Photo de Sophie Bougeix

Sideman très actif et éclectique, Xavier Desandre - Navarre a joué avec des artistes et orchestres très divers comme les Rita Mitsouko, Laurent Garnier, Manu Dibango, Laurent Cugny, Michel Portal, l’ONJ, Tania Maria, Youn Sun Nah ou encore Lars Danielsson, Caecilie Norby, Nils Peter Molvaer . . . son credo c'est le métissage, la musique du cœur :

Le jazz est un creuset où toutes les influences musicales et impressions peuvent se donner rendez - vous .

In - Pulse 2 est paru le 31 janvier chez Cristal Records/Sony

Concert de sortie le mercredi 4 mars à 20h30 au Studio de l'Hermitage à Paris