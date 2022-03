Pierrick Menuau rend un bel hommage à Don Cherry

Publié le 22 mars 2022 à 16:25 par FIP.fr

Le saxophoniste ténor angevin et son Togetherness Ensemble donnent une relecture personnelle du travail du multiinstrumentiste, figure essentielle du free jazz et de la musique d'avant-garde américaine.

Trouvant son origine dans l'album Togetherness du quintet que Don Cherry formait en 1966 avec le saxophoniste argentin Gato Barbieri, le vibraphoniste allemand Karl Berger et les jeunes Français Jean-François Jenny-Clark à la contrebasse et Aldo Romano à la batterie, Pierrick Menuau publie son premier album en tant que leader. Le projet est né de sa passion partagée avec le trompettiste Yoann Loustalot pour ce disque emblématique mais la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a retardé l’enregistrement.

Initialement joué avec le bassite Santi DeBriano et le batteur Barry Altschul, le projet a pris une autre tournure, non moins captivante, avec les magnifiques Julien Touery au piano, Sébastien Boisseau à la contrebasse et Christophe Lavergne à la batterie. Les onze titres enregistrés et mixés au Peninsula Studio (56), revisitent le quatrième mouvement de la suite originelle en surfant sur les époques et les styles.

L'album est paru le 25 février sur Tinker Label.

