Pierre de Bethmann poursuit sa visite éclairée des standards

Publié le 23 novembre 2020 à 13:35 par Catherine Carette

"Essais / Volume 4", un beau coffret du trio du pianiste habité par l'héritage de ses pairs mais affranchi des convenances.

Enregistré les 7 et 8 septembre 2019 au studio Recall de Pompignan par Philippe Gaillot, Essais/Volume 4 est la suite de la saga entamée par Pierre de Bethmann sur le répertoire, avec ses amis, le contrebassiste Sylvain Romano et le batteur Tony Rabeson . Une session heureuse de trois jours avait permis la mise en boîte du volume 3 et du volume 4 qui explorent des territoires sonores très variés et prolonge l'aventure de notre mémoire collective :

Pianiste du trio Prysm, sideman à ses heures aux côtés du Moutin Reunion, de Géraldine Laurent . . . leader du Medium Ensemble, mini big - band composé de solistes hors pairs déployant un répertoire original à multiples facettes, Pierre de Bethmann produit ses propre albums depuis 2014 et réédite ceux devenus indisponibles avec sa maison de disques, Aléa .

Pierre de Bethmann Trio - Photo de Gildas Boclé

Avec sobriété, élégance, rigueur et totale liberté, le trio donne un regard très personnel des standards issus de multiples traditions musicales pour en proposer une version marquée par l'apport de leurs concerts . De Déluge ( Wayne Shorter ) à Moreira ( Guillermo Klein ) en passant par Three blind mice ( Carla Bley ) , Saint Thomas ( Sonny Rollins ) ou encore This Never Happened Before de Paul Mac Cartney, ce Volume 4 regroupe cinq années d’enregistrements en un coffret agrémenté de quelques suppléments, témoignant des qualités multiples des musiciens .

Les incertitudes pesant sur le futur des albums enregistrés ou sur celui des concerts n’ont probablement jamais été aussi lourdes . Puisse cette étape nous permettre de poursuivre simplement un des plus grands bonheur de l’existence humaine, celui d’être ensemble en musique . Pierre de Bethmann

Essais / Volume 4 : sortie le 20 novembre sur le label Aléa .

