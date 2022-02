"Perfectly Imperfect", les évasions jazz hop de The Jazz Defenders

Publié le 23 février 2022 à 10:55 par Guillaume Schnee

Le quintette soul-jazz de Bristol propulse son nouvel album "King Phoenix" dans des sonorités hip-hop, brésiliennes et cinématographiques.

Bien décidé à perpétuer l'esprit hard bop et soul-jazz des années 50 et 60, le pianiste George Cooper et sa formation The Jazz Defenders nous avaient offert un classique du genre avec leur album Scheming en 2019. Trois ans plus tard et une longue période d'inactivité due à la pandémie, les musiciens n'ont rien perdu de leur musicalité et de leur goût pour la recherche de nouveaux territoires sonores. En témoigne la multiplicité de couleurs musicales et rythmiques des dix titres de leur nouvel album King Phoenix, attendu le 18 mars sur Haggis Records, le label du combo funk The Haggis Horns.

Telle une bande son exaltante du jazz sixties, l'album alterne les atmosphères laissant ses envolées soul jazz se parer de rythmiques bossa brésiliennes ou d'orchestrations de cordes trouvant racine dans les bandes originales de John Barry ou Lalo Schifrin. George Cooper, qui joue également des claviers avec le célèbre big band de hip-hop britannique Abstract Orchestra, insuffle pour la première fois un discours jazz hop à son combo de bristol en invitant le rappeur américain Herbal T sur le groove up-tempo de Live Slow puis le MC et acteur londonien Doc Brown qui pose son flow sur les beats nonchalants de Perfectly Imperfect.

C'est au trentenaire George Cooper, un des plus formidables pianistes et organistes jazz du Royaume-Uni, qu'on doit la naissance en 2015 de ce quintet The Jazz Defenders composé des talentueux Nick Dover (sax ténor), Nick Malcolm (trompette), Ian Matthews (batterie) et Will Harris (basse). Des artistes qu'on a déjà entendus aux côtés d'Andy Sheppard, Clark Tracey, Get The Blessing, Pee Wee Ellis, Massive Attack, Rodriguez ou Nostalgia 77.

