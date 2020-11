"A Pegada Agora é Essa", la liberté jazz du Brésilien Antonio Neves

Publié le 24 novembre 2020 à 16:04 par Guillaume Schnee

Le multi-instrumentiste invite la crème des musiciens de Rio pour un album en forme de manifeste vibrant à la richesse musicale brésilienne actuelle.

Dans le bouillonnement créatif de la nouvelle scène jazz de Rio de Janeiro, Antonio Neves fait figure d'enfant terrible avec son insatiable volonté de créer une musique novatrice naviguant entre tradition brésilienne et explorations des nouveaux sons de la ville mystique . Trois ans après son premier album PA7, le multi - instrumentiste et arrangeur a réuni une constellation de musiciens vénérés au Brésil et de talents émergents pour graver en toute liberté les huit titres de A Pegada Agora É Essa.

Du régional à l'universel, du populaire aux savant, de la samba au rap, des rythmes latins au jazz, du MPB au baile funk ou au rock, Antonio Neves a créé un album en forme de génial manifeste de la richesse musicale de son pays à l'image de ce premier titre dévoilé, un pur bijou de jazz groove enrichi des rythmes traditionnels partido alto :

Issu d’une famille de musiciens, Antonio Neves a grandi dans le quartier bohème de Lapa . A 14 ans, il commence la musique en tant que batteur avant d'expérimenter les cuivres et de devenir le tromboniste et arrangeur convoité par les plus grands noms brésiliens comme Hamilton de Holanda, Leo Gandelman, Moreno Veloso, Kassin, Paulo Jobim ou Elza Soares . Pour ce deuxième album, le virtuose a invité les artistes qu'il admire des plus installés ( Hamilton de Holanda, Leo Gandelman et Dorival Caymmi ) aux nouveaux talents comme Alice Cayymii et Ana Frango Eletrico .

Antonio Neves "A Pegada Agora é Essa"

"Mon offre aux musiciens était la liberté totale de s'exprimer à travers des chansons que j'ai proposées" explique Antonio Neves qui a laissé son groupe et sa myriade d'invités improviser sur les classiques Summertime, Luz Negra et Noite de Temporal comme sur ses compositions originales . Un espace de création et d'innovation où le jazz s'envole aux rythmes traditionnels du jongo, des religions afro - brésiliennes comme le Candomblé ou l'Umbanda comme du funk carioca . L'album A Pegada Agora É Essa est attendu le 9 février 2021 sur l'excellent label londonien Far Out Recordings, spécialisé dans la musique brésilienne actuelle .