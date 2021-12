"Pagina de Dor", l'envol poétique de David Linx

Publié le 1 décembre 2021 à 16:01 par Catherine Carette

En duo avec Hamilton de Holanda, le vocaliste dévoile le clip d’un titre en portugais de l'album "Be My Guest", avec des invités comme Tigran Hamasyan, Marc Ducret, Nguyên Lê, Magic Malik.

Chanteur, vocaliste, compositeur, parolier, producteur et multi - instrumentaliste, David Linx retranscrit en musique ce qu'il perçoit de ce monde et ce qui le fait vibrer . Un an après Skin in the Game, il propose des duos inédits qui rendent hommage au riche environnement musical dans lequel il a grandi . Avec le désir de se remettre en question et d’évoluer encore, il se fond dans les univers multiples proposés par ces magnifiques artistes . On découvre Pagina de Dor, un duo voix - cavaquinho avec le mandoliniste et maître du choro Hamilton De Holanda, figure de proue de la scène brésilienne actuelle, entre jazz et samba . Le très beau clip animé est réalisé par Mathieu Wilson :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

“Ce projet est venu à moi très naturellement tel un inventaire qui se réclame, un peu comme si je retournais à l’école . Il est un hommage à la transmission, à l’esprit de curiosité indissociable et indispensable à cet apprentissage par soi - même" dixit David Linx .

Le disque démarre avec le spoken words de Trevor Baldwin . Puis viennent les accords avec l'audacieux vocaliste Theo Bleckmann et le spécialiste de l’ukulele Rani Weatherby au chant également . Dans l’intimité du duo David Linx a réussi à inviter l’éternel solitaire Ran Blake et d’autres pianistes comme le maître du tango Gustavo Beytelmann, le prodigieux jazzman Tigran Hamasyan, l’improvisateur Or Solomon ou encore son comparse de toujours Diederik Wissels . Les fabuleux guitaristes Nguyên Lê, Peter Hertmans et Marc Ducret amènent chacun leur touche incomparable . Le flûtiste Magic Malik, le violoncelliste classique Eric Maria Couturier et le vibraphoniste Bart Quartier sont aussi de ce beau partage de cultures et de styles très différents unifié par David Linx .

Parallèlement à la partie musicale du projet, j’ai demandé à des amis artistes contemporains d’illustrer ces duos à l’aide de vidéos, photos, dessins animés, sculptures et peintures . ”

Ce projet, né il y a quelques années qui transcende les genres, était aussi l'occasion pour David Linx de se questionner sur la place de l’artiste dans un monde dont il est un des reflets .

À écouter aussi David Linx invite Tigran Hamasyan sur "Round Midnight"

À écouter aussi David Linx dévoile le très sensible "Prophet Birds"