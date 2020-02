"Outlaws", le groove seventies de Ludivine Issambourg

Publié le 6 février 2020 à 15:05

La flûtiste, figure de la scène électro-jazz, plonge dans l'univers d'un des plus grands flûtistes américains avec son Tribute à Hubert Laws.

Fondatrice du groupe Antiloops qui mêle jazz, funk, électro et hip - hop, Ludivine Iassambourg a une passion pour le groove, la funk et le son des années 70 qu'elle connaît depuis son plus jeune âge . Elle s'est plongée dans l’univers du flûtiste du Modern Jazz Sextet, des Night Hawks, des Crusaders .. . Ce compagnon de scène de Herbie Hancock, Chick Corea, Quincy Jones, Bob James . . . formé tout d'abord au classique, a su adapter sa technique au phrasé bop . En tant que leader il totalise une vingtaine d'albums et peut se vanter d'être musicien le plus samplé du Hip Hop .

Ludivine Issambourg a confié la direction artistique de l'album à Eric Legnini que l'on retrouve aux claviers aux côtés de Laurent Coulondre ( orgues et claviers ) , Julien Herné à la basse et Stéphane Huchard à la batterie . Notez que le pianiste, producteur et arrangeur Christophe Chassol est aussi invité sur un titre .

Lauréate 2007 du concours de flûtiste de jazz à Meaux présidé par Magic Malik, la jeune flûtiste d'origine normande a croisé les chemins de Jean - François Millet et de Jean - Baptiste Perez ( et sa Grande Perezade ) avant de se faire remarquer par le producteur de hip - hop Wax Tailor qui l’engage dans son groupe pour une tournée mondiale . En 2013, elle remporte les Trophées du Sunset à Paris . Elle s'illustre en tant que sidewoman avec Ninja Tune, Cinematic Orchestra, The Herbaliserou encore . Julien Lourau, Magic Malik, Erik Truffaz, Laurent de Wilde … Puis elle monte son groupe Antiloops dont elle remixe plus tard une nouvelle version du premier album Electroshock avec la collaboration de beatmakers tels que Dj Greem et C2C . En 2017, elle sort Lucid Dream, le deuxième opus de son quintet, vainqueur des trophées Sunset en 2013 .

L'album Outlaws sort le 28 février sur le label Heavenly Sweetness - L'Autre Distribution .