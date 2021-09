Omar Sosa et Seckou Keita célèbrent l'amitié sur "Kharit"

Publié le 10 septembre 2021 à 14:47 par Guillaume Schnee

Quatre ans après "Transparent Water", le pianiste cubain et le maître sénégalais de la kora reforment leur duo sur "Suba", un voyage musical libérateur inspiré par la spiritualité africaine.

Après la sortie de son album An East African Journey, une série de collaborations avec des musiciens d'Afrique de l'Est, le pianiste Omar Sosa a décidé de donner suite à ses conversations musicales et spirituelles avec le maître de la kora et chanteur sénégalais Seckou Keita. Une complicité née en 2012 qui avait abouti cinq ans plus tard à l'album Transparent Water, chef - d'oeuvre à la beauté pure inspiré par la nature . Pendant le confinement, les deux grands artistes se sont à nouveau réuni pour graver l'album Suba, un hymne poétique à l'espoir pour un monde post - pandémique empreint de sagesse et d'humanité .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour ce nouveau voyage, le duo a retrouvé le sorcier du rythme vénézuélien Gustavo Ovalles et a invité des artistes comme Jaques Morelenbaum ( violoncelle ) , Dramane Dembélé ( flûte ) ou Steve Argüelles ( sequencing, effets, percussions ) . Guidés par la musique africaine et sa spiritualité, les musiciens accordent parfaitement leur art, leur goût pour le dialogue musical et la liberté de l'improvisation dans une écoute mutuelle quasi - mystique . Premier des onze titres de l'album, Kharit est chantée en wolof et en malinké . Le titre signifie “ma moitié”, une part de soi - même coupée pour être retrouvée dans une autre personne : un vrai ami .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Suba signifie "l’aube" en malinké, la langue maternelle de Seckou, ce lever du soleil dont il dit "Même si vous êtes confrontés à certaines difficultés, vous remettez votre cerveau à zéro . Vous voyez le lever du soleil comme un nouveau jour, une nouvelle paix, une nouvelle chose, bonne ou mauvaise . Quelque chose d'excitant . C'est le sentiment que j'ai eu lorsque j'écrivais avec Omar" . Pour le pianiste cubain "La seule chose que l'Afrique peut enseigner au monde, c’est la spiritualité dans chaque chose . Nous sommes souvent esclaves de notre société folle et humiliante, dans laquelle tout le monde doit avoir du "succès" . Le concept du disque repose sur la paix, l'espoir et l'unité. "

L'album Suba sort le 22 octobre sur le label Bendigedig . Omar Sosa et Seckou Keita sont en concert :

le 5 Novembre 2021 – Eymet ( 24 ) – Espace Culturel

le 6 Novembre 2021 – Vitrolles ( 13 ) – Les Rendez - vous de Charlie

à réécouter Concert Collector : Best of Omar Sosa