"Vengeance Tardive", nouveau clip déjanté du Rémi Panossian Trio

Publié le 29 janvier 2020 à 13:25 par Catherine Carette

Les joyeux lurons du RP3 nous offrent en images "James Bondesques", un premier extrait de leur nouvel album "In Odd We Trust".

Le Rémi Panossian Trio ( RP3 ) formé en 2009 avec le contrebassiste Maxime Delporte et le batteur Frédéric Petitprez, distille un jazz passionné et lyrique à l'énergie rock et au groove réjouissant . Après plus de cinq cent concerts et des tournées dans une quarantaine de pays, le trio sort un cinquième album enregistré à Toulouse au studio Elixir . On aime l'esprit ludique et farfelu de cette belle équipée qui tout en s'adonnant corps et âme à leur art, oublie de se prendre au sérieux comme en témoigne le clip Vengeance Tardive, à déguster en avant - première :

C'est le contrebassiste Maxime Delporte qui depuis dix ans, créée toutes les vidéos du groupe . Amateur éclairé et formé aux Beaux - Arts, "il a des idées plus folles les unes que les autres à chaque fois" précise Rémi Panossian . Le clip fait référence à Goldfinger, le troisième volet des aventures de James Bond et plus précisément à la scène d'ouverture dans laquelle Sean Connery sort de l'eau en combinaison de plongée avant de révéler son cultissime smoking blanc .

On est partis de cette idée complètement folle et on a filmé ça tous les trois au Brésil, au Mexique, en Uruguay, en France, lors de notre grosse tournée de l'automne dernier . On a shooté un peu partout dans les sept villes où on est passés, dans la rue, à la sauvage, à Rio, au Mexique pendant la fête des morts au milieu de tous ces squelettes ambulants .

Rémi Panossian est né en 1983 à Montpellier . Un diplôme d’études musicales de jazz et de musiques improvisées et un DEUG de musicologie en poche, il multiplie les expériences musicales . Après leur quatrième album Morning Smile qui réunissait onze invités aux cordes et aux vents, les membres du RP3 font un retour au sources . Ils ont enregistré ensemble dans la même pièce, une musique qui est le parfait reflet de leurs personnalités, car chaque composition est une œuvre collective . "On se connait par cœur", dixit le pianiste évoquant ses deux comparses et amis .

Ce qui est fascinant chez eux c'est leur créativité . Fred c'est l'inventivité, le côté folie et Max c'est plus l'ancrage, c'est lui qui tient la baraque, même si dans les clips il est complètement barjo quoi !

In Odd We Trust sort le 31 janvier 2020 .

RP3 - In Odd We Trust - Pochette de Jouch

