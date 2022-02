Oan Kim libère son Dirty Jazz sur un premier album fascinant

Publié le 18 février 2022 à 14:03 par Guillaume Schnee

Le saxophoniste et chanteur franco-coréen livre une œuvre à la beauté sophistiquée et intemporelle où le jazz se mêle en toute liberté à la musique classique et contemporaine ou au rock.

Réalisateur de documentaires, photographe et membre fondateur de l’agence MYOP, Oan Kim a longtemps mis en musique ses films et des expositions d'art contemporain avant de se lancer dans l'écriture et l'enregistrement de cet album Oan Kim & The Dirty Jazz. Pianiste dès l'âge de cinq ans, il se passionne pour le jazz et adopte le saxophone avant d'étudier la composition et la musique contemporaine.

Toujours tourné vers de nouvelles expériences, c'est vers le rock indé qu'il se tourne à ses débuts en formant le groupe Film Noir puis le duo électro-rock Chinese Army avec le guitariste Benoît Perraudeau. Revenu au jazz et au chant, l'artiste a puisé dans cette myriade d'influences pour écrire les quinze pièces de son Dirty Jazz qu'il met en scène dans des vidéos avant la sortie de l'album le 25 février.

En ces temps anxiogènes, il se dégage une sérénité réconfortante à écouter, comme hypnotisé, cette œuvre à la beauté langoureuse et cinématographique portée par le chant délicat de l'artiste et ses chorus de saxophone. Un voyage poétique et rêveur qui nous transporte d'un vieux club de jazz à un set de jazz modal ou de spiritual jazz, d'une ballade folk aux rythmes crépusculaires de Nick Cave ou Tom Waits, de la sophistication du rock de Radiohead au blues ou à la pop contemporaine, d'une BO romantique de Wong Kar-Wai à un mambo réinventé. Un album magnifique sur lequel le multi-instrumentiste a invité le batteur Edward Perraud et le trompettiste Nicolas Folmer.

Oan Kim & The Dirty Jazz sont en concert le 22 mars au New Morning à Paris.