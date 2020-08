"Now's The Time" la célébration du centenaire de Charlie Parker

Publié le 18 août 2020 à 14:22 par FIP.fr

Le label publie une double compilation et un coffret anthologique pour les 100 ans de la naissance de Bird, l'un des plus grands créateurs de la musique américaine du XXe siècle.

Parmi la multitude de célébrations du centenaire de la naissance de Charlie Parker, la maison de disque Le Chant du Monde ( associée à Pias ) s'illustre par la sortie de deux ouvrages discographiques nommés Now's The Time, titre culte composé par le génial saxophoniste et enregistré pour la première fois en 1945 . En plus d'un double vinyle réunissant 24 enregistrements majeurs de Bird gravés entre 1950 et 1953, le label publie un coffret référence de 10 CD pour 229 morceaux originaux du créateur du bebop .

Né le 29 août 1920 à Kansas City, Charlie Parker s’est imposé comme l’un des plus grands créateurs du jazz, un génie de l’improvisation . Il a porté l’émotion du blues à son point d’incandescence . Il a réinventé le blues, jouant sur les accords de passage et les renversements pour développer des lignes harmoniques nouvelles . Il possédait un souffle si puissant qu’il pouvait jouer plus fort que toute une section de cuivres et embarquer tout un orchestre dans sa sonorité . La force de son génie s’est doublée d’une part d’ombre, d’une tragédie intérieure qui finit par l’emporter prématurément mais qui imprègne son jeu d’une sensibilité à fleur de peau qu’il exalte jusqu’au bout de l’émotion, jusqu’au bout de sa propre existence . Plus de soixante ans après sa mort, le 12 mars 1955 à New York, Yardbird n’en finit pas de fasciner et de hanter les musiciens contemporains .

Le coffret anniversaire réunit l’œuvre complète réalisée en studio par le maitre du saxophone alto, inventeur du style Be - Bop aux côtés de Dizzy Gillespie ou Thelonious Monk . Les volumes de 1 à 6 offrent chronologiquement les 131 titres de Charlie Parker en qualité de leader, le volume 7 propose 23 versions alternatives ou prises rares, le volume 8 regroupe les 24 titres réalisés en compagnie d’un orchestre à cordes, le volume 9 rassemble les 25 sélections de son répertoire Latino, le volume 10 réuni les 26 sélections où Charlie Parker intervient en qualité de sideman .

la compilation anniversaire "Now's The Time" sort le 28 août