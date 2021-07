Nils Petter Molvær offre sa vision atmosphérique du "True Love Waits" de Radiohead

Publié le 30 juillet 2021 à 13:43 par Guillaume Schnee

Cinq ans après "Buoyancy", le trompettiste norvégien revient avec l'album "Stitches", un voyage sonore méditatif et poétique enregistré en quartet.

Pionnier du jazz en Norvège, Nils Petter Molvær est aussi un des principaux instigateurs du rapprochement entre jazz et musiques électroniques depuis le début des années 90 . En constante quête de paysages sonores à la poésie captivante, chacun de ses projets invente dans ces champs un équilibre entre nature et synthétique, entre artificiel et essentiel .

C'est en quartet, avec le batteur Erland Dahlen, le bassiste Jo Berger Myhre et le guitariste Johan Lindström, que l'alchimiste sonore présente son nouveau projet Stitches, attendu le 27 août sur le label BMG . Un nouveau voyage extatique au service de l'émotion, de la méditation et de l'introspection, que le compositeur a dans un premier temps travaillé au Studio Ocean Sound Recordings sur l’île de Giske avec ses musiciens . Crise du Covid - 19 oblige, les musiciens ont ensuite échangé à distance tout en conservant leur synergie créative, chacun apportant ses idées librement à cette œuvre aussi délicate que puissante .

Nils Petter Molvær Quartet / Photo C.F. Wesenberg

Du subtil et poétique Median au spectaculaire A Sudden Rash en passant par les trois puissants extraits de Frameworks, une œuvre commandée à Molvær par le Kongsberg Jazz festival dans le cadre de son édition 2021, l’album met en lumière le langage unique et en constante innovation du trompettiste . Malgré les moments plus sombres de l’album, illustrés par des titres faisant référence au désordre et à la maladie, Stitches apparaît comme une expérience cathartique à l'image de la reprise céleste du titre True Love Waits tiré de l'album A Moon Shaped Pool sorti en 2016 et maintes fois réarrangé par Radiohead depuis .

Nils Petter Molvær Quartet / C.F. Wesenberg

