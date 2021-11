Neue Grafik Ensemble dévoile un clip crépusculaire avec le rappeur Brother Portrait

Publié le 25 novembre 2021 à 14:34 par Guillaume Cohonner

Le producteur et multi-instrumentiste français présente une vidéo à l’esthétique sombre et inquiétante en prélude de son prochain album.

Une voiture s'avance dans une ruelle sombre et silencieuse . A l’intérieur, deux hommes s’arrêtent et fixent d'un regard inquiet une lumière pourpre et surréaliste s’échappant d'un autre véhicule . Les premières images du clip réalisé par Robin Watine pour Running on a Flame, nouveau single sombre et incantatoire de Neue Grafik Ensemble, traduit parfaitement en images le jazz quasi métaphysique du groupe .

« Ce clip nous renvoie à l’ironie d’une mort inacceptable et à la nécessité d’avancer malgré le deuil et la colère . Sur le nouvel album, ce morceau, qui entrevoit un futur positif pour les générations à venir, aura une connotation particulière . ”

Signé sur le label anglais Total Refreshment Centre où la nouvelle garde dessine le futur du jazz contemporain, Neue Grafik Ensemble s'est une nouvelle fois entouré du rappeur Brother Portrait qui délivre sa prose poétique et lancinante sur une ambiance brumeuse et nocturne .

Après un premier EP Foulden Road, qui réunissait titres live et studio quelque part entre l'afro - jazz et le hip hop, Neue Grafik s’apprête à sortir un premier album au printemps prochain qui devrait certifier l'éclectisme et la vision personnelle d'un jazz résolument tourné vers l'avenir et le métissage des genres .

Neue Grafik Ensemble sera en concert à la Maroquinerie ( Paris ) le 29 avril 2022 .

