"MP85" le magnifique, joyeux et sensible album de Michel Portal

Publié le 3 mars 2021 à 16:24 par Catherine Carette

Les vents du désert, d’Afrique, d’Arménie, soufflent entre les doigts magiques du clarinettiste-saxophoniste et de ses comparses de haut vol, Bojan Z, Nils Wogram, Bruno Chevillon et Lander Gyselinck.

C’est en 2018, pour sa carte blanche offerte par le festival Europajazz que Michel Portal a joué pour la première fois avec son nouveau quintet formé de fortes personnalités venant d’horizons stylistiques très divers . Enchanté par l'évidente osmose du groupe, il convie ses compagnons de jeu en juin 2020, juste après le premier confinement dû à la pandémie du Covid 19, dans les studios du Label Bleu . "Nous étions avides de musique mais animés d’un sentiment mêlé de joie, de crainte du virus et de méfiance involontaire envers l’autre soudain renvoyé à son statut d’“étranger menaçant”,

Après un silence discographique de dix années (Baïlador en 2011, enregistré à N - Y ) , ce MP85 qui fait référence au nombre de bougies du récent anniversaire du monstre sacré du jazz, témoigne de l'esprit de liberté qui l'a toujours animé .

“Je voulais une musique heureuse, vivante, explosive . . . Quelque chose qui soit ouvert à l’instant présent et qui renoue avec le plaisir du partage et du collectif après toutes ces semaines d’emprisonnement et de solitude . ( . . . ) C’est une musique qui se moque des styles, qui choisit la vie, qui fait tomber les murs ! ”" .

Pari plus que réussi, stimulé par de vieux compagnons de scènes, l'époustouflant et très aérien pianiste Bojan Zulfikarpašić et l'irrésistible contrebassiste Bruno Chevillon, qui explore magnifiquement les possibles de son instrument, l'extraordinaire jeune batteur belge, Lander Gyselinck que Michel Portal avait fortement repéré et le tromboniste allemand Nils Wogram doué d'une force rythmique exceptionnelle .

On aime cet album à fleur de peau, poétique, d'une pureté renversante et d'une énergie folle, véritable kaléidoscope d’images et de paysages sonores qui vous mettent en joie où font monter les larmes .

MP85 sort le 5 mars avec Label Bleu

à découvrir aussi Pierrejean Gaucher dévoile un titre de son lumineux "Zappe Satie"

à écouter aussi Le "Brotherhood" spirituel du Belmondo Quintet