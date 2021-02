"Mora!", les rythmes panaméricains visionnaires de Francisco Mora

Publié le 5 février 2021 à 15:08 par Guillaume Schnee

Far Out Recordings réédite les deux premiers albums du musicien et compositeur américano-mexicain, un véritable melting-pot avant-gardiste de jazz improvisé, de rythmes latins et africains.

Francisco Mora Catlett nous a récemment offert un duo extraordinaire avec le pionnier de la techno de Detroit Carl Craig pour la troisième saison de Variations. Une énième rencontre musicale, née du projet Innerzone Orchestra, pour le percussionniste qui explore depuis les années 70 toutes formes de rythmes panaméricains et afro - futuristes au sein de ses diverses formations . Le label Far Out Recordings nous permet de découvrir ce scientifique du rythme en sortant Mora ! I & II, réédition de sa première œuvre en tant que leader, sortie de manière confidentielle en 1987 après avoir quitté le Sun Ra Arkestra, ainsi que plusieurs titres rares gravés ensuite .

Né à Washington DC en 1947, Francisco Mora Jr est l'aîné de deux artistes mexicains et a grandi à Mexico City avant de partir étudier au Berklee Music College de Boston . De retour au Mexique il est le fer de lance de la scène avant - gardiste de la Capitale, mais il est embauché par le Sun Ra Arkestra et suit le pharaon du free - jazz pendant sept ans . Installé à Detroit, il débute ensuite sa carrière solo et grave en 1987, Mora, avec des musiciens comme le claviériste Kenny Cox, le bassiste Rodney Whitaker du Roy Hargrove Quintet et les percussionnistes Jérôme Le Duff, Alberto Nacif et Emile Borde . Francisco Mora définit alors sa musique comme "un manifeste de la présence du patrimoine africain sur le continent américain" .

Il intègre ainsi à son jazz solaire et à la soul de Detroit, les mélodies et les rythmes haïtiens, africains, amérindiens comme les pulsations afro - cubaines hypnotiques, les batucadas frénétiques et les sambas enflammés . Poursuivant ses improvisations libres inspirées de Sun Ra, l'artiste enregistre quelque temps après la suite de Mora ! s'enfonçant toujours plus profondément en Amérique du Sud . Des titres sortis à l'origine en cd sous le titre River Drum mais édités pour la première fois en vinyle .

Mora ! I & II sort le 26 mars sur le label Far Out Recordings .

Francisco Mora Catlett Archive

