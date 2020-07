« Moods » les humeurs changeantes de Jérémy Bruger

Publié le 6 juillet 2020 à 15:11 par FIP.fr

Le pianiste normand et son trio de cœur nous ballade entre tradition et jazz contemporain.

Après Jubilations en 2013 et Reflections en 2016, le pianiste, compositeur et enseignant Jérémy Bruger poursuit sa route avec ses fidèles compagnons de jeu et amis, le contrebassiste Raphaël Dever et le batteur Mourad Benhammou .

J’ai pour mon trio une immense exigence qui va de pair avec l’attention indispensable que je porte à l’équilibre entre les musiciens, chacun venant nourrir la musique avec sa personnalité en écoutant les autres, pour parvenir à une unité .

Constitué de compositions originales et de reprises de standards de Duke Ellington, George Gershwin ou Hank Jones, le répertoire de Moods enregistré au studio Midilive à Villetaneuse, navigue du swing au jazz moderne en passant par le blues . Avec After a nap, c'est la venue au monde de son premier enfant qu'il célèbre tout en évoquant les bouleversements que la vie avec un nouveau - né impliquent pour de jeunes parents :

Jérémy Bruger est né en 1983 en Normandie . Bercées par l'orchestre afro - cubain de son père, ses jeunes oreilles ouvertes sur le monde ont été charmées par les disques de Michael Jackson, Santana, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Georges Brassens, Police, Perez Prado, Count Basie… Plus tard en apprentissage de l'instrument, ses affinités le dirigent vers les oeuvres de Claude Debussy, Maurice Ravel, John Coltrane, Thelonious Monk, Yusef Lateef …

Amoureux du jazz des années 50 - 60 et curieux de la nouvelle génération, parmi ses influences on peut citer de grands magiciens comme Ahmad Jamal, Herbie Hancock, Hank Jones, Marcus Roberts, Benny Green ou encore l’inénarrable Brad Mehldau, qui ont magnifiés l'art du trio piano, contrebasse batterie . Tout naturellement, le répertoire des standards reste pour Jérémy Bruger, une source d'inspiration inépuisable .

Le concert de sortie de l'album Moods porté par le label Black & Blue, a lieu le 1er octobre au Sunside à Paris .

