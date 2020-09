"Looking at sounds", le voyage onirique de Michel Benita

Publié le 2 septembre 2020 à 08:15 par Catherine Carette

Avec son New Quartet enthousiasmant, le contrebassiste nous embarque dans une très belle respiration de son imaginaire, à découvrir le 18 septembre.

Bassiste de la première mouture de l'Orchestre National de Jazz, Michel Benita est une des figures incontournables de la scène jazz française . L'âme toujours voyageuse, avide de sensations inédites, l'élégant contrebassiste présente au sein de son nouveau quartet, un album aux multiples univers qui laisse une place de choix à à l'espace et au jeu collectif . Ce nouveau groupe est constitué de deux musiciens de son quartet précédent Ethics, fondé en 2010 avec le guitariste Eivind Aarset et la joueuse de koto Mieko Miyazaki . Outre le bugliste ensorcelant Mathieu Michel, il retrouve ici Philippe ( Pipon ) Garcia à la batterie et au sampler, son vieux partenaire de jeu depuis 20 ans ( notamment aux côtés d'Eric Truffaz ) avec qui il forme la section rythmique aérienne de ce Looking at Sounds. La nouvelle tête chercheuse de l'aventure c'est le passionnant claviériste belge Jozef Dumoulin qui mêle jazz, ambient, noise, musique contemporaine sur son fidèle Fender Rhodes pour nous faire décoller vers d'autres planètes :

Quel bel univers sur cet album porté par le label ECM, enregistré aux Studios La Buissonne, qui s'ouvre sur les harmoniques de basse de Michel Benita . Ordinateur et électronique viennent ajouter avec légèreté une texture plus singulière au jeu acoustique du quartet qui, en plus des compositions de Benita, revisite le titre d’Antônio Carlos Jobim Inutil Paisagem.

Michel Benita - Philippe Garcia

Michel Benita a joué notamment aux côtés d'Archie Shepp, Lee Konitz, Billy Hart, Enrico Rava, Joshua Redman, Aldo Romano, Paolo Fresu, Louis Sclavis, Andy Sheppard, Humair, Portal, Solal, Kenny Werner, Peter Erskine . . . . et récemment avec l’accordéoniste Vincent Peirani ou encore la harpiste et chanteuse Laura Perrudin avec qui il partage l'amour du jazz et de la musique folk .

à réécouter FIP au festival Jazz à la Villette 2020 (1/2)