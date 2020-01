Makaya McCraven revisite "Where Did The Night Go" de Gil Scott-Heron

Publié le 9 janvier 2020 à 13:35 par Guillaume Schnee

Le batteur de Chicago dévoile un premier titre de "We’re New Again", une réimagination incroyable de "I'm New Here" l'ultime album du défunt poète.

Le 27 mai 2011 disparaissait Gil Scott - Heron, musicien, poète, romancier et légende de la soul contestataire américaine avec des titres comme The Revolution Will Not Be Televised The Bottle, Inner City Blues ou Angel Dust. Son treizième et dernier album I'm New Here sonnait comme un testament dont le label de Richard Russell, XL Recordings, a entretenu l'héritage avec une série d'hommages . Pour fêter les 10 ans de ce sommet de blues industriel, une autre collection complète de réinterprétations devrait être publiée . Une célébration qui commence par la sortie, le 7 février, de We’re New Again, une réimagination incroyable du chef - d'oeuvre du poète par le batteur de Chicago Makaya McCraven.

Sur le premier titre dévoilé, Where Did The Night Go, qui dure 84 secondes de plus que l'original, la voix d’outre - tombe de Gil Scott - Heron plane sur une flûte envoûtante et sur les improvisations rythmiques de McCraven qui sample ici le son de son propre père, le batteur jazz tephen McCraven . Né à Paris, élevé en Nouvelle - Angleterre, Makaya McCraven s'est ensuite installé dans la cité des vents pour devenir en quelques années l'un des chefs de file de la nouvelle scène jazz chicagoan .

Le scientifique du rythme a développé son organic beat music en échantillonnant et samplant, à la manière d'un DJ, les meilleurs moments improvisés de ses enregistrements live . Après la sortie de ses albums Universal Beings et Where We Come From, le rythmicien a mis son art au service d'une multitudes de projet jazz et hip - hop comme récemment ceux d'Ashley Henry, Jeff Parker ou Antoine Berjeaut . L'album We're New Again' sera disponible le 7 février via XL Recordings, ainsi que la réédition anniversaire de 'I'm New Here' augmentée de titres inédits .

Makaya McCraven / Photo Eddie Otchere

Makaya McCraven est en concert :

le 15 janvier au New Morning à Paris

le 16 janvier à l'Aéronef de Lille

PODCAST Makaya McCraven en session live