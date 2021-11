Makaya McCraven rend hommage aux légendes du label Blue Note

Publié le 19 novembre 2021 à 15:18 par Guillaume Cohonner

Après avoir revisité l’album culte de Gil Scott-Heron, le batteur rend hommage aux grands noms du label Blue Note à travers un album de remixes.

On ne présente plus Makaya McCraven, batteur virtuose et compositeur de renom, fer - de - lance du label International Anthem aux côtés de Jeff Parker et d’Angel Bat Dawid . Depuis quelques années, le musicien de Chicago souffle un vent de fraîcheur sur le jazz contemporain .

Donnant suite à l’album Shades of Blue du producteur hip hop Madlib paru en 2003 qui remixait également certains standards phares de Blue Note, Makaya McCraven va encore plus loin dans le processus en mélangeant ses propres enregistrements à ceux d’époque, à l’instar du titre Sliced Off The Top, remix de l’enregistrement A Slice of the Top d’Hank Mobley datant de 1966 .

En résulte une relecture terriblement efficace, dynamique et riche où les aînés Art Blakey, Horace Silver, Clifford Brown, Dexter Gordon côtoient la fine fleur du jazz actuel : le guitariste Jeff Parker, le vibraphoniste Joel Ross ou encore le saxophoniste Greg Ward .

Un bel hommage au label qui prouve, une fois de plus, que les classiques de son catalogue sont intemporels et qu’ils constituent une matière créative inépuisable pour la jeune génération .

Makaya McCraven – Deciphiring The Message ( Blue Note )