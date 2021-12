"Love People", le jazz sudiste de Kenneth Brown en écoute

Publié le 22 décembre 2021 à 16:43 par Catherine Carette

Le batteur nous plonge dans une soulful music ensoleillée, sur les routes d’Atlanta ou de Memphis.

Kenneth Brown est un des trois fils de Donald Brown, pianiste des Jazz Messengers, musicien de studio de la Stax et producteur trois fois nominé aux Grammy Awards, que l’on retrouve ici en tant que producteur de l’album de son fils sur le label Space Time dont il est un des piliers. Après l’album African Ripple du frère pianiste Keith Brown, paru au printemps dernier, le label de Xavier Felgeyrolles qui fête ses 25 ans cette année, vient de sortir Love People, enregistré à Knoxville (Tennessee).

Une musique généreuse et sans apprêt, tout à fait actuelle et à la fois hors du temps" - X. Felgeyrolles

Tout aussi à l'aise dans les genres jazz, R&B, blues que dans le funk et le rock, Kenneth Brown a joué notamment sur des enregistrements de Kenny Garrett, Ravi Coltrane, Essiet Essiet, Lionel Loueke ... Love People est son troisième album, après 3Down et 2nd Chances enregistré avec la complicité de Nicolas Payton et de Chris Potter. Le voyage se fait en compagnie du saxophoniste Greg Tardy qui a joué avec Elvin Jones, Wynton Marsalis, Steve Coleman, Betty Carter, Bill Frisell et tant d'autres, du trompettiste Russell Gunn que l'on a vu notamment dans le Buckshot La Fonque de Branford Marsalis, et des jeunes musiciens Will Boyd, Jamel Mitchell, Taber Gable. Pour assurer la session rythmique tout terrain à ses côtés, Kenneth Brown a choisi l'élégant contrebassiste Darryl Hall qui collabore notamment avec Laurent de Wilde, Christian Escoudé, Aldo Romano, Enrico Rava ...

Un brin de soleil à déposer au pied du sapin.

