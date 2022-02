Lonnie Liston Smith réveille son groove sur "Love Brings Happiness"

Publié le 25 février 2022 à 14:23 par Guillaume Schnee

Les producteurs Adrian Younge et Ali Shaheed Muhammad poursuivent leur série "Jazz Is Dead" et dévoilent un sommet jazz funk gravé avec le légendaire claviériste.

Après leur projet commun The Midnight Hour, le multi-instrumentiste et producteur surdoué Adrian Younge et le producteur de Brooklyn Ali Shaheed Muhammad, membre du mythique crew hip-hop A Tribe Called Quest, se sont lancés dans une véritable croisade, celle d'enregistrer en live avec leurs héros musicaux : « Beaucoup de lumières se sont éteintes, des légendes ont été oubliées, et nous voulons raviver tout cela. Pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant ».

Un projet fou, au nom provocateur de Jazz is Dead, qui a amené les musiciens à enregistrer des jams sessions avec le vibraphoniste Roy Ayers, mais aussi Gary Bartz, Brian Jackson, João Donato, Azymuth ou Marcos Valle. Comme pour la première saison, les producteurs annoncent les sorties à venir avec une compilation dont ils dévoilent aujourd'hui le deuxième titre, Love Brings Happiness, enregistré avec le claviériste Lonnie Liston Smith :

L'aventure Jazz Is Dead continue cette année avec une deuxième série d'albums annoncée comme "une rencontre entre le jazz d’hier et celui d'aujourd’hui et de demain" et réunissant cette fois des sessions avec le défunt batteur Tony Allen, la chanteuse jazz et R&B Jean Carne, le contrebassiste Henry Franklin, le tromboniste Phil Ranelin, le saxophoniste / clarinettiste Wendell Harrison, le vibraphoniste et claviériste Garrett Saracho ou le collectif californien Katalyst. Pour inaugurer ce nouveau chapitre, le duo avait partagé un premier titre ensorcelant avec Jean Carne avant de publier cette composition de Lonnie Liston Smith.

Enregistré en 2020 dans le studio Linear Labs d’Adrian Younge à Los Angeles, le titre Love Brings Happiness nous renvoie à la fièvre jazz fusion de 1974, lorsque Lonnie Liston Smith sortait ses albums cultes Cosmic Funk et Expansions avec sa formation Cosmic Echoes. Smith, ici au piano, structure et déchaîne le groove de cette session avec Adrian Younge à la guitare, au saxophone, aux syntés, clavinet et percussions, Ali Shaheed Muhammad au Fender Rhodes et Greg Paul à la batterie.

