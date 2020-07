Lionel Loueke rend un hommage radieux à Herbie Hancock

Publié le 23 juillet 2020 à 08:45 par Catherine Carette

Avec l'album "HH", attendu en octobre, le guitariste et chanteur béninois se risque seul sur l’œuvre du maître. Jamais Herbie n'a été joué ainsi !

Guitariste, compositeur et chanteur à la voix d'or Lionel Loueke fut répéré par des légendes du jazz dès 2001 . Aux côtés de Terence Blanchard, Wayne Shorter, Dianne Reeves, Kenny Garrett, Roy Hargrove, ou encore Santana et Sting, il crée un univers et des sons uniques . Sa vision de la musique de Hancock jouée dans le monde entier, tel le titre Watermelon Man composé en 1962, est un coup de chapeau inspiré à celui à qui il doit beaucoup . Sur HH, disponible en pré - commande depuis le 17 juillet sur le label Edition Records qui accueille Dave Holland, Chris Potter, Jeff Ballard, Zakir et bien d’autres, Lionel Loueke repeint la musique de son mentor .

Je joue avec The Master Herbie Hancock depuis plus de 15 ans, et ce n’était toujours pas facile de travailler sur sa musique car les originaux sont déjà si beaux et il continue de les développer à chaque fois que nous jouons sur scène .

Pas facile, et pourtant la revisite très posée et pleine de sensualité du "tube" Cantaloup Island composé par Hancock à ses débuts, coule de source :

C'est au début des années 2000 que Lionel Loueke, figure de la scène jazz new - yorkaise, proche de Robert Glasper, a fait la connaissance du légendaire Herbie Hancock, émule de Miles Davis et inventeur du jazz - funk avec son groupe Headhunters . Les deux artistes se sont rencontrés au prestigieux Thelonious Monk Institute of Jazz, à Los Angeles, alors que le jeune guitariste passait une audition . "Il faisait partie du jury avec Wayne Shorter" précise Loueke .

Alors que nous traversons une période difficile, avec la pandémie de coronavirus, je peux dire que l'amour, l'humanité, la spiritualité et la musique me donnent la liberté et l'espoir au quotidien, et ce sont des leçons que j'ai apprises d' Herbie . Ce projet est au - delà de la musique en d'autres termes . C'était un besoin pour moi de jouer sa musique .

