"Rare Air", le nouveau groove psychédélique de Mildlife

Le groupe de rock australien revient avec un extrait disco-cosmique de leur album "Automatic", attendu le 18 septembre.

Après leur premier album Phase ( 2018 ) qui mêle psychédélisme, pop, jazz fusion, disco funk et krautrock, une tournée australienne à guichets fermés et leurs premières parties pour Stereolab et King Gizzard & The Lizard Wizard, les quatre multi - instrumentistes de Melbourne nous embarquent sur leur planète aux couleurs années 70 . Leur nouveau single Rare Air a été composé dans le but de mettre un peu de lumière dans l'ennui du quotidien comme en témoigne le clip luxuriant réalisé par Hayden Somerville :

« On est partis du constat que les enregistrements studios sont en quelque sorte devenus les nouveaux points de référence de la musique, avant d’être joués en live . Pourtant, les versions studios & live ont toutes deux des vocations différentes bien qu’elles sont complémentaires et s'influencent mutuellement . Notre travail se base sur ce flux assez naturel entre le live et l'enregistrement studio, puis le retour au live et à l’improvisation . » dixit le chanteur Kevin McDowell dans un communiqué .

Le vinyle de l'album a été conçu pour jouer sans s’arrêter, permettant à l'auditeur de décider lui - même du moment où il souhaite que l'aventure prenne fin .

"Heavenly Recordings" est disponible le 18 septembre ( Heavenly Recordings / [ PIAS ] ) .

