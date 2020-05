Les trésors du label jazz-soul militant Black Fire

Publié le 29 mai 2020 à 13:23 par Guillaume Schnee

Le label Strut a compilé titres classiques et raretés sorties entre 1975 et 1993 de l'emblématique maison de disque de Washington.

Au début des années 70, le spiritual jazz résonne comme un hymne de la scène jazz avant - gardiste contestataire et afrocentriste américaine et les labels comme Detroit's Tribe ou New Strata - East sont à la pointe de ce mouvement musical hérité d'artistes comme Alice Coltrane ou Sun Ra . En 1975, le DJ et producteur de Richmond Jimmy Gray s'associe au saxophoniste James ‘Plunky’ Branch tout juste revenu de New York pour fonder le label Back Fire . Outre, African Rhythms l'album culte du groupe Oneness of Juju, Gray va superviser la sortie de plus de seize albums entre 1975 et 1993 dont le label strut a sélectionné dix pépites sur sa compilation Soul Love Now: The Black Fire Records Story :

Le premier titre dévoilé, Children of Tomorrow's Dreams, est un classique de spiritual soul de 1976 signé Theatre West, emmené par le musicien et dramaturge originaire de Dayton dans l'Ohio, Clarence Young III . Theatre West était un collectif musical et théâtral connu pour l'oeuvre pluridisciplinaire "The System" en 1971, dépeignant la réalité noire américaine de l'époque .

Oneness of Juju en studio / DR

Outre trois titres de Oneness of Juju, dont une version live de African Rhythms, la compilation présente un enregistrement du saxophoniste et flûtiste Byard Lancaster avec les Drummers of Ibadan de Tunde Kuboye au Nigeria, le sublime spiritual jazz dansant du vibraphoniste Lon Moshe, le groove gospel explosif du soulman Wayne Davis, du maître percussionniste ghanéen Okyerema Asante et du collectif Southern Energy Ensemble .