Les cuivres pleins d’espoir de Kokoroko

Publié le 9 février 2022 à 16:04 par Ghislain Chantepie

L’octet londonien aspire au monde d'après avec un nouveau single pétri de bonnes vibes groove et jazz.

2022, année Kokoroko ? Alors que la pandémie et ses nombreux confinements ont stoppé net dans son élan ce collectif prometteur, les éclaircies attendues prochainement sur le front sanitaire pourraient également ensoleiller la carrière de ce fleuron de la nouvelle scène jazz londonienne. Propulsés en haut des charts avec la sortie de leur premier titre Abusey Junction il y a quatre ans, les huit musiciens accompagnés par le label Brownswood n’ont jusque alors publié qu’une poignée de titres supplémentaires, tout en profitant de nombreuses dates en Europe pour parfaire leur formule chaleureuse de cuivres et d’afrobeat.

Aujourd’hui, c’est avec un quasi message d’espoir que revient donc cet attachant collectif en dévoilant un nouveau single baptisé Something's Going On. Prélude possible à un premier album attendu de longue date, Kokoroko y prend acte de ces années où tout a basculé et y tisse une forme de bienveillance planante, entre jazz plein d’espoir et groove langoureux. Un titre, aussi, qui semble aspirer à un véritable monde d’après et à un réveil musical où la jeunesse aurait toute sa place. Vivement la suite, en ce cas.