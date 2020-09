Les cancans soul-jazz de Nubiyan Twist

Publié le 23 septembre 2020 à 15:43 par Ghislain Chantepie

Le jeune collectif anglais annonce un troisième album et dévoile "Tittle Tattle", un clip baroque mais qui ne manque pas de swing.

Ils furent l’une des bonnes surprises de l’an dernier avec un second album remarqué . Bonne nouvelle : le talentueux guitariste Tom Excell et ses camarades de Nubiyan Twist annoncent aujourd’hui la sortie d’un nouveau disque en février prochain qui devrait être guetté comme le lait sur le feu . Cette bande de vingtenaires, surgie des vapeurs des clubs londoniens, a cultivé jusqu’à présent sa recette bien anglaise d'un melting - pot soulful tous azimuts, entre soul, afro - jazz et broken - beat .

Après avoir publié au printemps un titre irrésistible où brille la chanteuse britanno - nigériane Ella Mai, les Nubiyan Twist viennent ainsi de mettre en ligne un second extrait sous la forme d’un clip aussi drôle qu’indocile . La toile de fond de ce Tittle Tattle, de nouveau conté par la chanteuse soul Cherise Adams - Burnett, n’est autre que l'un des nombreux châteaux qui hantent la campagne anglaise . Mais loin, bien loin des pin - ups qui coloraient le Country House de Blur dans les années 90, les femmes prennent dans ce lieu immuable leur revanche sur l’Histoire en détrônant le maître de maison, le tout dans un déluge de cuivres et de roublardise .