Le voyage aérien aux mille couleurs d'Airelle Besson

Publié le 21 janvier 2021 à 15:58 par Catherine Carette

La trompettiste et compositrice caresse nos âmes avec "The Sound of your Voice", premier extrait de son nouvel album "Try" aux textures oniriques.

En 2015, nous découvrions l’album Radio One du quartet de la trompettiste, bugliste, compositrice, chef d'orchestre et arrangeuse Airelle Besson. On a été bouleversé par ses duos acoustiques avec le guitariste Nelson Veras, le violoncelliste Vincent Ségal ou l'accordéonniste Lionel Suarez . On se souvient avoir apprécié sa virtuosité dans la partition du Quarteto Gardel et sa grâce au sein du Trio Aïrés . Avec ses compagnons de Radio One, Isabel Sörling au chant, Benjamin Moussay aux claviers, Rhodes et piano et Fabrice Moreau à la batterie, elle nous embarque au 7ème ciel .

Après cinq ans de concerts et une belle complicité dans la recherche sonore et la délicatesse du propos, la partition du quartet enregistrée au studio La Buissonne en août 2020, nous fait ressentir la majesté des grands espaces avec une palette d’expression très riche qui emprunte autant au jazz qu'à la musique contemporaine .

Airelle Besson quartet - Try - Photo de Sylvain Gripoix

Formée à Oxford par Wynton Marsalis, Pierre Gillet et Kato Havas et diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, la trompettiste est aussi une sidewoman recherchée . Elle a partagé la scène avec Carla Bley au sein du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, Philip Catherine, Michel Portal, Manu Katché, Youn Sun Nah, Daniel Humair, Baptiste Trotignon, Henri Texier, Camélia Jordana et tant d'autres .

L'album Try sort le 5 Février avec Papillon Jaune / L'Autre Distribution

Airelle Besson - Try - Photo de Sylvain Gripoix

à écouter aussi "Garden of Expression", la poésie sensible du Joe Lovano Trio Tapestry

à lire aussi Studio Live : 50 ans de Jazzafip avec Henri Texier