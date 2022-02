Le trio de rêve d’Henri Texier, pour que la musique ne s’échappe pas

Publié le 8 février 2022 à 13:55 par Catherine Carette

Figure emblématique du jazz européen, le contrebassiste présente "Heteroklite Lockdown", un album essentiel imaginé pendant le premier confinement, quand tout s’arrêtait.

Contrebassiste, compositeur, arrangeur et catalyseur passionné d’aventures musicales, Henri Texier sort un nouvel album né du confinement, imaginé en trio, une formule où il faut être très solidaire et avec laquelle on s’expose plus qu’ailleurs. C’est donc avec le saxophoniste et clarinettiste Sébastien Texier et le batteur Gautier Garrigue qu’il illustre cette belle histoire de transmission qu'est le jazz, toujours en évolution. Au programme, des compositions anciennes ou de nouvelles imaginées par chacun et des standards comme Round About Midnight, What Is This Thing Called Love ? ou le sensuel Besame Mucho de Consuelo Velázquez, joués le plus simplement possible, "en s’approchant au plus près de leurs mélodies, de leurs beautés originelles", dixit le contrebassiste :

Lors du premier confinement dû à la pandémie du Covid 19, bravant les interdits, père et fils, vivant dans le même village et n'ayant plus déchéance de concerts, se sont retrouvés plusieurs fois par semaine pour jouer ce qui leur venait à l’esprit. "Au départ, c’était juste ça : un geste de survie un peu instinctif, une réponse directe et spontanée à la nécessité où l’on se trouvait de ne pas laisser la musique s’échapper !" Un véritable espace de création s'est mis en place à deux, sans impératifs de résultats. Sortant de leurs sentiers connus ils ont constitué un répertoire hétéroclite avec la vision d'un orchestre idéal en trio. Enfin libérés du confinement ils ont répété avec le formidable batteur Gautier Garrigue avec qui Henri Texier développe une même horloge interne. Le partenaire idéal du moment.

Un batteur qui entend la musique de manière mélodique et harmonique". H. texier

Heteroklite Lockdown est un album de musique pure, sans concept ni contraintes, sorti le 28 janvier sur Label Bleu. Notez aussi la parution simultanée du livre autobiographique À cordes et à cris (Entretiens avec Franck Médioni) aux éditions Continuité du torrent

En concert à Paris à l'Athénée le 12 février

