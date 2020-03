Le spiritual jazz intemporel de Gary Bartz & Maisha

Publié le 25 mars 2020 à 10:34 par Guillaume Schnee

Le saxophoniste américain et le collectif londonien ont gravé cinq titres inédits en prise directe pour le label Night Dreamer.

Après le Nigérian Seun Kuti puis le duo brésilien Seu Jorge & Rogê, le label anglais Night Dreamer a réuni deux générations de musiciens jazz pour ses sessions “Direct - to - Disc” . D'un côté l'immense saxophoniste et clarinettiste américain Gary Bartz, héros du jazz fusion, compagnon de route d'Art Blakey, Charles Mingus ou Miles Davis et figure emblématique du spiritual jazz aux côtés de son NTU Troop .

De l'autre Maisha, le septet londonien du batteur Jake Long qui a ravivé la flamme de ce jazz transcendental et rêveur avec amalgame exploratoire de free jazz, de rythmiques ouest - africaines hypnotiques et de groove afrobeat . Ce premier album commun, attendu le 1er mai, dévoilera cinq titres dont deux compositions anciennes de Gary Bartz et trois titres originaux issus de cette rencontre au sommet .

Cette complicité intergénérationnelle est née lors d'une invitation de Gary Bartz à rejoindre le jeune collectif anglais sur la scène du We Out Here festival . Une alchimie créative évidente qui s'est traduite par une tournée européenne pour aboutir à ces remarquables sessions ou règne un groove hypnotique, comme en suspension . La poésie soul et lyrique des chorus du maître et les polyrythmies afro - jazz des intrépides virtuoses anglais ont été enregistrés au Haarlem’s Artone Studio, à Amsterdam, en une seule prise, direct - to - disc, évitant tout ajout de post - production pour retrouver la pureté d’une performance en studio .

Gary Bartz pendant l'enregistrement des sessions Night Dreamer