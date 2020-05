Le "Secret World" plein de groove d'Edouard Bineau

Publié le 13 mai 2020 à 13:53 par FIP.fr

Avec le OSEFH Quintet, le pianiste-harmoniciste nous embarque dans son univers lyrique et dansant.

Après l'album Bluezz hanté par son harmonica et celui de Jean - Jacques Milteau, Edouard Bineau remet son piano en lumière avec le nouveau Osefh Quintet composé de son fils Sébastien Texier au sax alto et à la clarinette, d'Oscar Bineau aux saxophones ténor et soprano et des rythmiciens hors - pairs Henri Dorina à la basse de velours et le percussionniste coloriste François Constantin . Antoine Hervé ( directeur de l'ONJ entre 1987 et 1989 ) disait d'Edouard Bineau :

Un jazz poète, enfin !

Musicien autodidacte, Édouard Bineau a commencé la musique vers l'âge de 14 ans en jouant de la guitare et de l'harmonica dans des groupes de blues . Vers l'âge de 19 ans, il étudie le piano, bercé par les disques de jazz qu’écoutait son père d'Oscar Peterson, Thelonious Monk, Bud Powell, Erroll Garner et plus tard par le blues de Muddy Waters, Eric Clapton . . .

Il s’est fait connaître avec son album Exodus en 2002 . On se souvient de L’Obsessionniste en duo avec Sébastien Texier, en hommage au Palais du Facteur Cheval, puis du Quartet Wared en 2010 avec notamment le fabuleux saxophoniste Daniel Erdmann ou encore de son sixième album, Bluezz ( 2014 ) avec le chanteur Michael Robinson et l'harmoniciste Jean - Jacques Milteau qu'il écoutait lorsqu'il avait 15 ans . Parallèlement à ses propres projets, il joue aussi dans le Bluezz Gang de ce dernier :

" ( . . . ) Je suis particulièrement impressionné par la sensibilité de son toucher qui lui permet de moduler à la fois la dynamique et l’articulation de son phrasé . L’attention qu’il porte au moindre détail lui permet d’imprégner ses mélodies pures et profondes d’une vibrante sonorité . . . " dixit le bassiste et compositeur Steve Swallow .

Enregistré aux Studios de Meudon avec Idealand Production et sorti le 28 février dernier, l'album Secret World invite au lâcher - prise .

Secert World - Edouard Bineau et OSEFH Quintet

