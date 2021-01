Le mouvement perpétuel du Tingvall Trio

Publié le 6 janvier 2021 à 14:39 par Catherine Carette

Le groupe cosmopolite nous embarque autour du monde avec son joyeux album "Dance".

Toute sortie du Tingvall Trio est attendue . Le pianiste suédois, Martin Tingvall, le contrebassiste cubain, Omar Rodriguez Calvo et le batteur allemand Jürgen Spiegel approfondissent leur belle connivence depuis 2003 sur une musique ample et limpide écrite par le pianiste habité par les paysages du Grand Nord . Entre ballades poétiques et rythmes énergétiques, le groupe ( qui nous rappelle vivement le trio E . S . T ) nous invite cette fois à une balade autour du monde, inspirée par la danse :

Des couleurs orientales d’Arabic Slow Dance aux rythmes reggae de Ya Man, le trio de Hambourg visite l'Amérique latine, Cuba, l'Espagne ou encore la Suède avec ses petites ritournelles qui prennent le large, portées par un travail sonore léché et des progressions rythmiques euphorisantes .

"L'idée de «Dance» nous est venue pendant que nous répétions «Cuban SMS », l'un des premiers nouveaux morceaux", raconte Martin Tingvall .

"Il nous était très difficile de rester au même endroit pendant que nous travaillions . Il y avait tellement de rythme et d'énergie dans la musique ! "

Après des concerts dans plus de 30 pays, des récompenses avec ECHO JAZZ ou encore des Jazz Awards en or pour chacun de ses albums studio, le Tindvall Trio attend avec impatience de développer sur scène les ambiances jazz, rock et pop de son opus Dance sorti sur le label Skip Records .

Danse - Tingvall Trio - Skip Records

