Le jeu délicat et intense du Benjamin Faugloire Project

Publié le 19 octobre 2020 à 15:06 par Catherine Carette

Le trio du pianiste présente “L”, un quatrième album qui se concentre sur l'essentiel.

Il faut tout d'abord préciser que le B . F . P est un "groupe" au sens pop - rock du terme mais qui joue du jazz . Créé il y a treize ans avec le contrebassiste Denis Frangulian et le batteur Jérôme Mouriez, le trio mené par Benjamin Faugloire nous embarque dans des contrées intimes avec grâce . Rien de superflu, juste une musique amicale et sincère qui sait prendre le temps du silence .

C'est en pensant à l’univers de ses deux acolytes qui partagent la vision de sa musique que le pianiste, multi - instrumentiste, arrangeur et compositeur fait évoluer son écriture . Ils se sont rencontrés alors qu'ils se formaient au Centre des Musique Didier Lockwood . Ils sortaient un premier album intitulé Première nouvelle en 2008 suivi de The Diving en 2012 puis de Birth sur label JazzFamily . À n' en point douter, ils ont grandi ensemble et la communion est évidente .

Je ne peux pas jouer avec d’autres musiciens .

Les huit titres poétiques de l'album nous baladent entre eau et feu, joie et mélancolie sur des rythmiques hypnotiques propices à la rêverie .

“L” qui sort le 16 octobre chez Jazz Family .

L- Benjamin Faugloire Project - Photo de Chris Boyer

Concert de sortie le 26 novembre au Duc des Lombards