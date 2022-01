Le grand voyage de Marco Vezzoso et Alessandro Collina

Publié le 27 janvier 2022 à 07:10 par Catherine Carette

Le trompettiste-bugliste et le pianiste invite les fabuleux Trilok Gurtu et Dominique Di Piazza sur son album "Travel", en écoute intégrale.

La musique de Marco Vezzoso et d'Alessandro Collina fait la route depuis 2015 au Japon, en Chine, au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie.... avec leurs précédents albums Italian Spirit sur les chansons italiennes et Live in Japan. Leur nouvel opus Travel, conçu pendant le confinement, reproduit l'atmosphère des différentes villes dans lesquelles le duo s’est produit ces derniers temps, Phnom Penh, Prague, Oslo .... "Dans ce disque on s'éloigne un peu de la cible précédente sans abandonner le discours mélodique. On veut toucher un public plus large même avec la musique instrumentale seule, ce qui est toujours un peu plus difficile".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

L'immense percussionniste Trilok Gurtu, figure essentielle du jazz world-fusion qui emprunte ses couleurs à plusieurs continents, a joué avec Barre Phillips, Archie Shepp, les guitaristes Philip Catherine et Nguyên Lê, le multi-instrumentiste Michel Portal, le contrebassiste Dave Holland, le trompettiste-bugliste Paolo Fresu et tant d’autres. 30 ans après le début de leur tournée mondiale avec le guitariste John McLaughlin, il retrouve l'hallucinant bassiste Dominique Di Piazza en studio. L'initiateur de la cinquième corde à la basse et du "four-finger picking", riche d'une fabuleuse technique et d'un sens développé de l'harmonie, a parcouru la terre entière avec Didier Lockwood, Gil Evans, Michel Petrucciani et de nombreux artistes du monde. On se souvient aussi de son fabuleux trio The Front Page, créé avec Denis Chambers et Bireli Lagrène. Marco Vezzoso et Alessandro Collina.