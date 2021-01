Le duo de terre et de feu de Christophe Monniot et Didier Ithursarry

Publié le 27 janvier 2021 à 15:36 par Catherine Carette

Le saxophoniste et l’accordéoniste tutoient les étoiles avec "Hymnes à l'Amour - Deuxième chance", attendu le 26 Février.

En novembre 2018 le saxophoniste Christophe Monniot et l’accordéoniste Didier Ithursarry présentaient Hymnes à l’amour . On l'attendait ce deuxième corps à corps, virtuose et espiègle, lyrique et puissant, léger et profond, qui mêle compositions personnelles et revisites réjouissantes en écho à leur attachement aux musiques populaires et traditionnelles . Du grand art ! :

La vie se renouvelle à chaque instant . C'est comme en amour, Il faut bien négocier les virages . Il semble que si ces deux là remettent le couvert après quelques infidélités musicales inhérentes aux parcours des jazzmen, ils n'ont pas cessé de s'aimer . Ils nourrissent une évidente complicité depuis l'album Station Mir du trio acoustique et chambriste qu'ils forment avec le saxophoniste Guillaume Roy .

D'un paso doble à une valse musette, leur duo incandescent bouscule les genres en se frottant au swing, au groove, à la complexité de la musique contemporaine et à la liberté du jazz avec une exigence musicale qui s'efface devant la fluidité et la tendresse du propos .

Jamais à bout de souffle, ces deux - là ne manquent pas d’air, l’anche battante de l’un répondant aux anches libres de l’autre . Leurs musiques nous emportent, se forment, enflent et s’amenuisent au gré des vents, glissant comme le blanc des nuages au ciel d’un bel azur . " Marc Perrone

Tantôt leaders tantôt sidemen, Didier Ithursarry ( trio ATHEA avec Durand et Mienniel, duo avec Elodie Pasquier, Orchestre Danzas de Jean - Marie Machado, Quartet BIMP ) et Christophe Monniot ( projet Six Migrants Pieces, création Jericho Sinfonia pour le Grand Orchestre du Tricot, trio avec Franck Vaillant et Bruno Chevillon, le Poetic Power Trio de Claude Thamitchian ) ont fait partie de l’Orchestre National de Jazz à des époques différentes .

Difficile de ne pas succomber à la sensibilité hors du commun qui renait éternellement dans le souffle du saxophoniste lunaire et à la variété de jeu, la puissance et la délicatesse extrême de l’accordéoniste . "Sans trop de questions", ils naviguent de l'univers d'Yvette Horner à celui d'Olivier Messian en passant par Charles Mingus, précise Christophe Monniot . . . et "sans fausse pudeur ni excès de zèle", ajoute Didier Didier Ithursarry :

L'album Hymnes à l'Amour - Deuxième chance, enregistré au Studios La Buissonne, sort le 26 février sur le label Emouvance/ Distribution Absilone - Socadisc

Concert prévu et espéré le 5 mars à l'Europa Jazz ( Le Mans ) .

