"Speaking Tango", l'épopée de Minino Garay entre la France et l'Argentine

Publié le 22 février 2022 à 18:33 par Catherine Carette

Le percussionniste et compositeur mêle les traditions de son pays, le jazz et le spoken word pour retrouver l'essence du tango, dans un album attendu le 11 mars.

Speaking Tango est le premier album de Minino Garay dédié entièrement à ce procédé musical et poétique qu’il a engagé au début des années 2000 et dans lequel il déclame les textes des chansons populaires argentines. Il s’inspire du « spoken word » du New York de la fin des années soixante, nommé plus tard slam. Ici, le jazz et le tango sont soutenus par la rythmique du folklore sud-américain. Minino Garay y joue de sa batterie sudaka, des bombos et du cajón. Ce disque enregistré entre Paris et Buenos Aires et mixé à New York est une rencontre entre le percussionniste aux influences musicales diverses et son compatriote Hernán Jacinto, le pianiste le plus polyvalent de la scène argentine actuelle. Il partage la réalisation de ce projet avec d'autres grands artistes.

undefined J’autorise Gérer mes choix

Inspiré depuis longtemps par la reine de la scène poétique new-Yorkaise, Dana Bryant, Minino Garay a sélectionné les textes de Gustavo Adolfo Becquer, poète espagnol du 19ème siècle, des poètes argentins Gustavo Adolfo Becquer et Baldomero Fernandez Moreno, du grand compositeur de tango, Catulo Castillo, de la poétesse Nury Taborda et de quelques écrivains complices comme Adriano Cattanio et Eduardo Torezani.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Si le jazz est sa patrie depuis des décennies, le percussionniste a également passé des années à perfectionner son art avec des légendes argentines. Il a participé aux enregistrements de plus de 220 albums, dont 10 en tant que leader. Il a joué avec Mercedes Sosa, Raul Barboza, le Cuarteto Cedron, Eric Truffaz, Ibrahim Maalouf, Dee Dee Bridgewater, Richard Galliano, Baptiste Trotignon et tant d’autres. Ses oreilles sont grandes ouvertes sur le monde et c’est avec bonheur qu’il partage cette fois sa musique en compagnie des batteurs Pipi Piazzolla (fils d’Astor) et André Ceccarelli, des contrebassistes Christophe Wallemme et Flavio Romero, des pianistes Hernan Jacinto et Léo Genovese, des guitaristes Emmanuel Codjia et Jean- Marie Ecay. On note la présence du flûtiste Magic Malik et des chanteurs Melingo, David Linx et Alex Pandev.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Speaking Tango sort le 11 mars sur le label label Sunnyside Records.

En concert :

le 7 mars à l’ambassade d’Argentine - Paris

24, 25, 26 mars au Sunset -Sunside Jazz Club - Paris