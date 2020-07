« Expatria », le spleen brésilien de Sly5thAve

Publié le 8 juillet 2020 à 15:01 par Ghislain Chantepie

Le talentueux musicien new-yorkais annonce un nouvel album avec titre mystérieux où s’invite la chanteuse Thalma de Freitas.

C’est de l’ombre d’un totem qu’il a pris la lumière il y a bientôt trois ans . Avec son hommage saisissant à l’œuvre titanesque de Dr . Dre, le New - yorkais Sly5thAve s’est forgé un nom d’un coup d’un seul chez tous les amateurs de hip hop et de groove éclairé . Sylvester Uzoma Onyejiaka II de son vrai nom, propulsait alors, au fil d’un album, le travail du rappeur dans une symphonie orchestrale à couper le souffle, réunissant pour ce faire tout un gratin de musiciens californiens .

Pianiste, batteur, flûtiste, mais aussi arrangeur et producteur de génie, Sly5thAve a profité des derniers mois pour présenter sur scène, partout dans le monde et à l’aide d’un orchestre, ce chef - d’œuvre publié chez les Anglais du label Tru Thoughts . Aujourd’hui, ce talentueux musicien annonce son retour dans les bacs à la rentrée avec un nouveau projet sobrement intitulé What It Is . Premier extrait dévoilé cette semaine, Expatria prend la forme d’un titre subtil qui scrute l’hémisphère sud à la recherche d’un Brésil perdu .

Car c’est bien la profondeur de la saudade qui plane sur ce nouveau morceau, un spleen intraduisible où l’espoir reste permis et qui offre ici le micro ( et la plume ) à la chanteuse carioca Thalma de Freitas . Éprise de folk et de latin - jazz, cette belle voix brésilienne tisse ici la noblesse et la complexité des sentiments sur le bois et les cordes métissées de Sly5thAve . Un kaléidoscope qui peut évoquer, au milieu des boucles électroniques et des vapeurs cuivrées, jusqu’au mystère des compositions de Juana Molina . Hypnotisant .