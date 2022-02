"Lady All Stars", le réjouissant album 100% féminin de Rhoda Scott

Publié le 21 février 2022 à 14:36 par Catherine Carette

En communion avec la fine fleur du jazz français, la charismatique organiste aux pieds nus poursuit son combat militant.

Rhoda Scott est l’une des plus grandes musiciennes de l’histoire du jazz. En 2004, pour le festival Jazz à Vienne, elle montait son Lady Quartet avec Julie Saury à la batterie, Sophie Alour au saxophone ténor et Airelle Besson à la trompette, remplacée plus tard par Lisa Cat-Berro au saxophone alto. L’album We Free Queens sorti en 2017 témoigne de la belle osmose de cette formation de musiciennes majeures du jazz. Pour composer le fameux Lady All Stars, la diva de l’orgue Hammond associe d’autres leaders féminines : Céline Bonacina au saxophone baryton, Géraldine Laurent au saxophone alto et Anne Paceo à la batterie, pour un répertoire au groove contagieux, mêlant jazz, swing, gospel, soul et R’n’B :

Fille d’un pasteur itinérant de l’Église Episcopale Méthodiste Africaine, Rhoda Scott a grandi dans l'ambiance des églises noires de la côte-est des Etats-Unis et en a conservé un fort désir de partage. Elle débute chez Count Basie à Harlem puis joue sur les plus grandes scènes du monde avec Dizzy Gillespie, Count Basie Ray Charles, Lionel Hampton, Ella Fitzgerald .... Venue en France étudier auprès de Nadia Boulanger après avoir été diplômée de la Manhattan School of Music, elle en a fait sa terre d'adoption. Elle a toujours construit sa propre musique dans un registre mêlant l’ensemble des expressions musicales de la culture afro-américaine. Dans un univers musical encore largement dominé par les hommes, son puissant Lady All Stars amène un vent de liberté qui fait plaisir à voir et à entendre.

Jouer avec ces jeunes consœurs m’a stimulée et j'ai appris beaucoup d'elles. Après les concerts, des spectatrices me disent aussi que ça leur fait du bien, et que nous sommes des modèles possibles pour leurs filles. "

