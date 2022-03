La touchante douceur de Bireli Lagrène

Publié le 28 mars 2022 à 13:09 par Catherine Carette

Le fabuleux guitariste dévoile un titre de son saisissant nouvel album "Solo Suites", attendu le 6 mai.

Issu d’une famille de culture manouche, le prodige Bireli Lagrène a longtemps porté le flambeau de Django Reinhardt avant de recommencer sa carrière à zéro pour aller vers de nouveaux rivages. Admiratif de ce qu’ont apportés à la guitare, Wes Montgomery, Jimi Hendrix ou Jaco Pastorius à la basse, il a forgé son propre style et compte aujourd’hui parmi les musiciens marquant du jazz contemporain. Sa musique est un voyage de la culture tsigane aux grands standards de jazz, en passant par Bach, la chanson française ou le folklore bavarois.

Après de multiples chassé-croisé musicaux il se livre pour la première fois sur disque à l’exercice du solo. Dans ce nouvel album d'une remarquable quiétude, conçu en temps de confinement et enregistré au Studio Sextan, il promène son cœur et le nôtre entre énergie et nostalgie, entre rêve et poésie, signant douze titres sur dix-sept, dont cette composition qui ouvre l'album avec son jeu limpide et intuitif :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Bireli Lagrène fait toujours salle comble. Le public l'adore. Il n'a plus rien à prouver sauf à lui-même. Le seul et l’unique comme le surnomme le guitariste Lionel Loueke, a besoin de se réinventer, d’être stimulé pour continuer d’avancer, de se remettre en question toujours, sinon à quoi bon ! En plus des prouesses techniques dont il est capable, l'homme timide a su ici livrer sa tendresse et ses émotions avec candeur sur l'instrument de sa vie qui est clairement sa deuxième voix. Ce premier album solo en est la preuve touchante.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

C'est l'un des plus grands guitaristes de tous les temps dans l'histoire de cet instrument, et il a tellement de cœur et d'âme que cela ressort dans son jeu et dans sa musique !! " Mike Stern

Solo Suites sort le 5 mai sur le label Peewee. En concert le 7 mai à la Salle Gaveau - Paris.

À réécouter Spécial Maisons-Laffitte Jazz Festival avec Bireli Lagrène

À écouter aussi Lionel Loueke rend un hommage radieux à Herbie Hancock