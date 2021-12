La nouvelle transe de Coccolite questionne notre monde

Publié le 23 décembre 2021 à 15:05 par Catherine Carette

Le trio français dévoile un titre chanté par Climène Zarkan sur un texte de la poétesse Maram Al-masri. Un extrait de "Love Now", leur excitant album de jazz hybride attendu en mars 2022.

La dualité entre le respect de la nature et la modernité, entre l'acoustique et les machines, tel est le propos de ce Love Now du trio Coccolite, lauréat Jazz Migration#7. Sur ce deuxième opus, le pianiste et claviériste Nicolas Derand, le bassiste Timothé Robert et le batteur Julien Sérié poursuivent leur aventure dans un jazz hybride sans frontières qui emprunte au groove du hip-hop, au rock et aux textures électroniques. Deux invités viennent enrichir leur compositions instrumentales tous terrains, l'acrobate de la voix David Linx sur un texte porteur d’espoir pour les générations futures et Climène Zarkan que l'on avait découvert dans le superbe groupe Sarāb. Ici la chanteuse franco-syrienne se saisit des mots d'une voix majeure de la poésie arabe contemporaine, Maram Al-masri :

Pour tous les hommes je suis femme et nul homme n'est à moi. De tous les pays je suis femme et nul pays n'est à moi. Femme de cendre et de montagnes, femme de plaisir et de couleur, femme de savoir et de folie (...) Traduction.

L'album a été enregistré en cinq jours au Studio B de ICP à Bruxelles où depuis 40 ans des milliers d’artistes comme Bashung, The Cure, The Stranglers, Louise Attaque, Nougaro, Biolay … ont gravé des chansons cultes. Live Now fait partie d'une trilogie entamée en 2020 avec Echo, déjà hébergé par le label La Pluie Chante.

Les membres de Coccolite ont forgé leur expérience musicale dans des projets de Birdy Nam Nam, Orelsan, Médéric Collignon, Oxmo Puccino, Nina Attal, Mabreuch et affiné leur connivence au sein d’Antiloops, le groupe jazz, funk, électro et hip-hop mené par Ludivine Issambourg. Par le biais de sa musique inventive aux échappées virtuoses, tantôt vertigineuse, tantôt onirique, Coccolite veut être témoin de son temps dans une réflexion sur les géniales avancées technologiques dont certaines mettent en péril le vivant.

Sortie physique et digital le 18/03/2022 chez Inouïe Distribution.