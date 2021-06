"La Litanie des Cimes", l'aventure grisante de Clément Janinet, Elodie Pasquier et Bruno Ducret

Publié le 7 juin 2021 à 16:27 par Catherine Carette

Le violoniste, la clarinettiste et le violoncelliste nous baladent dans les grands espaces, entre musique contemporaine, musique de chambre, jazz et musique répétitive.

Créé en 2019 par le captivant violoniste Clément Janinet des groupes Radiation 10, Space Galvachers, Le Banquet, O . U . R . S ( Ornette Under the Repetitive Skies ) et des formations du grand bassiste Étienne Mbappé ou du multi - instrumentiste Simon Winsé, le trio sort un premier disque captivant . Un album aux mille facettes et aux formes acoustiques . Pleines de fougue et de poésie, les compositions imagées de La litanie des Cimes s'inspirent de la nature et semblent vouloir prendre de la hauteur pour communier avec la nature loin du brouhaha du monde .

L'idée du trio violon, violoncelle, clarinette lui est venue avant même le choix des ces formidables instrumentistes et solistes : Élodie Pasquier, leader du magnifique quintet Mona, actuellement compositrice et leader du duo Pasquier - Ithursarry et aux côtés du guitariste Gilles Coronado dans Deux Places, et Bruno Ducret, violoncelliste et guitariste dans Malboro Bled, Komorebi, Ouroboros, Lady M, ou encore son propre quatuor de musique de chambre Bayou.

Ensemble il font se rencontrer jazz, musiques minimalistes à la Steve Reich et musiques improvisées avec des apports de rythmiques traditionnelles des musiques d'Afrique de l'ouest, mandingues, peuls ou encore de notre région de Bourgogne pour évoquer le souffle du vent, les craquements des branches . . .

La Litanie des Cimes - Photo Stan Augris

Initialement prévue le 10 mars, la sortie de l'album a été repoussée le 2 juin avec le label Gigantonium .

CONCERTS :

La Litanie des Cimes est en tournée cet été dans le cadre de Jazz migrations # 6

19/06 Scène Nationale d'Orleans

04/07 Parc Floral, Paris

05/07 Jazz in Arles

06/07 Du Bleu en Hiver, Tulle

27/07 Festival Jazz in Marciac

30/07 Una Striscia - Caprarola ( IT )

26/08 Jazz Campus – Cluny

28/08 Jazz Sous Les Pommiers, Coutances

La Litanie des Cimes - Photo pochette de Jeff Imbert

