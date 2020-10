La crème du jazz mutant réunie dans une nouvelle compilation

Publié le 2 octobre 2020 à 08:35 par Ghislain Chantepie

La chaine américaine Adult Swim a rassemblé Yazz Ahmed, Christian Scott, Colin Stetson et bien d’autres dans une collection de raretés à découvrir en écoute intégrale.

C’est un manifeste rare, riche et totalement gratuit que vient de mettre en ligne cette semaine la chaine américaine Adult Swim . Convaincu de l’influence du jazz sur les productions musicales jouées sur son antenne, la station TV par le biais de son producteur Luke Rhodes a ainsi choisi de célébrer l’inventivité et le panache de ceux qui écrivent aujourd’hui l’avenir de la note bleue . Pour ce faire, elle a réuni au sein d’une compilation intitulée New Jazz Century une quinzaine d’artistes, musiciens et producteurs anglo - saxons qui, tous, ont offert à cette œuvre collective une pièce inédite, sortie des tiroirs, composée ou interprétée spécialement pour l’occasion .

Le casting de cette collection de raretés frappe par sa fraicheur et mêle des figures du jazz moderne à des expérimentateurs venus d’autres horizons musicaux . Parmi les grands noms, on retrouve le surdoué de la Nouvelle - Orléans Christian Scott qui offre au projet les flûtes nocturnes de son titre Huntress, un morceau aperçu seulement cet été au détour de son album live Axiom . A la trompette toujours, la talentueuse Londonienne Yazz Ahmed qui fut l’une des pionnières de la nouvelle scène jazz anglaise ouvre quant à elle cette compilation avec un Dawn Control atmosphérique .

Plus loin, ce sont les Sons of Kemet, le quartet du clarinettiste Shabaka Hutchings, qui se font entêtants à coup de basses reggae dans un hommage à Groundation. A l’autre bout du disque, le batteur de Chicago Makaya McCraven mène pour sa part une virée électrique sur son cinétique Crash Course . Autre invité de choix, le percussionniste londonien Sarathy Korwar, remarqué l’an dernier avec un album vivifiant, brouille les pistes dans la polyrythmie de son At a Speed of Light . Ou encore le talentueux Colin Stetson et son impressionnant When We Would Run ( All Our Futures Embrace ) , longue chevauchée entre bourdons et indus en forme de diamant brut .

Signe de l’ouverture qui fonde ce New Jazz Century, on y retrouve d’autres esprits libres tel que Dave Harrington, ancien comparse de Nicolas Jaar dans l’aventure Darkside, et qui s’allie ici à l’inclassable guitariste Nate Mercereau autour d’une transe lo - fi baptisée Things Move Quickly When They Feel Right . Ou encore l’improvisatrice Jessica Ackerley qui a choisi de lancer les cordes de sa guitare sur les traces du free - jazz . Assurément oui, le jazz fait la force dans ce siècle aussi .

"New Jazz Century", la nouvelle compilation d'Adult Swim, est disponible en écoute intégrale à cette adresse .