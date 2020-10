"L'Homme Bleu", le nouveau souffle de liberté du Baz Trio

Publié le 2 octobre 2020 à 05:18 par Catherine Carette

Le jeune groupe franco-tunisien dévoile "Tawa", un extrait réjouissant de son premier album-studio attendu le 29 octobre..

Le Baz Trio, né en 2018 sous l'impulsion du contrebassiste Basile Rahola avec le pianiste Wajdi Riahi et le batteur Oscar Georges, a remporté le premier prix du "Meilleur Groupe" à l' International Jazz Contest de Mechelen ( Belgique ) en 2018 et il est finaliste de l'International Zilina Jazz Contest ( Slovaquie ) et du Dînant Jazz Contest . Après un album enregistré en live au Jamboree Jazz Club de Barcelone en avril 2019, le trio s'apprête à sortir L’Homme Bleu, mis en boîte au studio 44 . 1 à Girona sur le prestigieux label Fresh Sound New Talent . En avant - première voici une captation réalisée par Dennis Garcia de Tawa, qui signifie maintenant en tunisien . Une composition dynamique et pleine de nuances de Basile Rahola qui signe la quasi totalité des morceaux du disque :

"L'album fait écho aux hommes bleus du Sahara, les Touaregs, jouissants d’une grande liberté, dans un environnement immense, silencieux, et en perpétuel changement", nous confie le contrebassiste pour qui l'album est un aboutissement de choses très personnelles .

Le point de départ de l'aventure est la rencontre du contrebassiste avec le pianiste lors d'une tournée en Tunisie . Basile Rahola conquis par le jeu de Wajdi Riahi pense immédiatement à lui faire rencontrer son frère de musique, Oscar Georges, résidant à Bruxelles . Vivant alors à Barcelone, Basile organise une série de concerts au centre des lieux de vie de chacun . C'est donc à Lyon qu'il apporte ses partitions . L’osmose fut telle qu’il s'est immédiatement lancé dans l'écriture de morceaux inspirés par la couleur de ce nouveau groupe au son spacieux qui rappelle parfois le trio du pianiste Shaï Maestro ou encore les belles heures d' E . S . T . ( Esbjörn Svensson Trio ) . Wajdi Riahi est lui très inspiré par le jeu de Brad Mehldau, précise le contrebassiste :

Il joue avec le cœur et ouvre un champs de possibilités qui est vraiment énorme . J'adore avec lui, cette sensation de liberté . Il a une culture de la musique traditionnelle tunisienne et arabe en général donc dans son jeu il y a tout un langage, une articulation propre à cette musique qui apporte une couleur assez particulière au son du trio .

Quant au batteur avec qui Basile a étudié le jazz et commencé à faire de beaux projets, la communion est forte .

C’est mon ami . J’aime son son, son écoute, sa musicalité . C’est vraiment ça que l’on essaye de faire ressortir avec le trio, l’interplay, l’interaction, une musique vivante qui évolue sans cesse .

Les trois musiciens étant aujourd'hui installés en Belgique, le concert de sortie de L'Homme Bleu a lieu le jeudi 29 octobre à la jazz station de Bruxelles

Baz Trio - L'Homme Beu - Pochette Marie Lavis

